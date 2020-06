Coronavirus.- El Consell Valencià de la Joventut critica la falta de joves en la comissió per a la reconstrucció

En un comunicat, l'entitat ha apuntat a la necessitat que "es tinguen en compte totes les parts afectades per la crisi, entre les quals estan els menors de 30 anys, un dels col·lectius més vulnerables i en risc d'exclusió social tant en emancipació com en ocupació i salut mental i social".

"Estan cridats a comparéixer representants del Pacte per la Infància, entitats del món de la sanitat, del turisme o del medi ambient, però no hi ha cap jove, malgrat haver-ho sol·licitat", han incidit les mateixes fonts.

La seua presidenta, Pilar Blasco, ha subratllat que cal abordar "els problemes econòmics, socials i de salut mental que ha deixat la Covid-19 en menors de 30 anys per a oferir mesures transversals". Per açò, ha demanat que es reconsidere la seua sol·licitud de compareixença per part dels membres de la comissió.