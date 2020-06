Detingut un matrimoni per vendre droga en la seua vivenda a Sant Joan d'Alacant en presència del seu fill de 3 anys

Les investigacions van començar en el mes d'abril després de conéixer que, diàriament i de forma continuada, un bon nombre de persones s'acostava fins a un pis d'eixa urbanització per a comprar droga. En general, els compradors entraven dins de la casa per a adquirir-la, però hi havia ocasions en les quals una dona eixia per a fer-los l'entrega.

Els agents van establir un dispositiu previ de vigilància el mateix dia en el qual se n'anava a realitzar l'entrada i registre a l'espera que arribara el moment oportú d'entrar. Aleshores, va aparéixer la dona en el carrer per a fer una passada de droga.

Els agents van procedir a detindre-la com a presumpta autora d'un delicte de tràfic de drogues, mentre que al comprador se li va proposar per a sanció per una infracció administrativa per tinença de substàncies estupefaents en via pública.

A continuació van registrar la vivenda en la qual convivia amb el seu marit, que també va ser detingut, i el seu fill de 3 anys sota unes condicions de salubritat lamentables.

Es van intervenir un total de 20 grams de cocaïna, tant en dosi com en roca, 52 grams d'haixix, 1.400 euros en efectiu i una bàscula de precisió amb la qual mesuraven les dosis a subministrar. Diumenge passat, després de passar a disposició judicial, els dos membres del matrimoni van quedar en llibertat amb càrrecs.