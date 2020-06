Puig i la CEV signen un conveni per a reduir els tràmits burocràtics un 30%.

Quasi dos anys han hagut de passar perquè el Pla Agilitza passe de la teoria a la pràctica. Ahir, el president de la Generalitat, Ximo Puig, va signar per fi amb el president de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, el conveni per a posar en marxa el projecte.

El nom (Agilitza) dóna moltes pistes del que es pretén aconseguir amb aquest programa: reduir un 30% els tràmits administratius per a, així, desburocratitzar l'administració i, en conseqüència, atraure inversió i facilitar les iniciatives que generen ocupació. Concretament el pla pretén suprimir 350 de 1.200 tràmits eliminant duplicitats com, per exemple, la sol·licitud de la mateixa documentació per part de diferents conselleries. També busca reduir en un terç la mitjana de 197 dies (més de mig any) d'espera per als procediments.

A més es crearà la plataforma GUIA-T, en la qual es podrà fer un seguiment dels expedients. GUIA-T igualment servirà per a atendre i solucionar els dubtes que puguen sorgir al llarg del tràmit gràcies a l'ajuda d'un assistent virtual que estarà disponible els 365 dies de l'any.

Els sectors estratègics comptaran amb projectes dissenyats a mesura per a agilitar els tràmits burocràtics. Serà el cas del Pla Agilitza Indústria, que arrancarà a la fi de 2020 amb un pressupost de mig milió d'euros. El mateix amb el Pla Agilitza Urbanisme (disponible en 2021 i dotat amb un milió) o el Pla Agilita Medi Ambient (2021). Aquestes àrees són les que més treball acumulen en aquest sentit.

“Sabem que durant els pròxims mesos i anys tindrem grans dificultats en l'activitat econòmica, i per això l'Administració ha de treballar intensament per a millorar l'agilitació i desburocratització”, va indicar Puig.

El president de la CEV, Navarro, va comentar que hui dia es requereix “una administració que siga àgil, que siga eficient i, sobretot, que done credibilitat a la ciutadania”. Per això, va valorar la signatura del conveni com un pas “important”.