Luis Salaya: "En situaciones difíciles como la crisis sanitaria los dogmas pasan a un segundo plano"

Salaya cumplirá el próximo lunes, día 15 de junio, su primer año como regidor de la capital cacereña y, ni en sus peores sueños, podía imaginar que le iba a tocar gestionar una situación como la vivida en una ciudad que, como tantas otras, se paralizó de la noche a la mañana por el Covid-19 con un estado de alarma en el país, que dura ya tres meses.

Que todo ha cambiado en el Ayuntamiento de Cáceres en estos casi noventa días es evidente desde el momento en el que un policía te toma la temperatura con un termómetro de infrarrojos al entrar en el edificio. Escasos trabajadores guardando las distancias de seguridad, geles hidroalcohólicos en los mostradores de atención al público y ni un saludo protocolario con el alcalde más allá de unas palabras intercambiadas bajo una mascarilla, evidencian la 'nueva normalidad'.

Al regidor más joven que ha tenido Cáceres -el próximo 23 de junio cumplirá 32 años- no se le olvidará su primer año con el bastón de mando pero, por si acaso flojea la memoria de los que están por venir, quiere dejar todo lo vivido por escrito en una especie de manual en el que se analice la experiencia que ha provocado esta crisis sanitaria y económica, y se recojan las conclusiones que se han sacado de estos duros momentos.

"No queremos que sea un protocolo de emergencia tal cual, que también será útil para la Agrupación de Protección Civil que se va a formar pronto, pero sí es importante que dejemos por escrito cómo fue el proceso, cómo funcionaron los equipos, cómo respondió la casa y que se analice en qué se falló y en qué no", ha explicado el regidor en una entrevista concedida a Europa Press.

La idea es que, si dentro de quince o veinte años pasa algo parecido, se tenga un documento escrito de cómo se comportaron los servicios municipales y cómo se organizó la sociedad civil cacereña para ayudar a los que más lo necesitaban. "Hay servicios en el ayuntamiento que han funcionado de forma increíble", asegura el regidor, que ha invitado a la red de voluntarios RedCor, que se ha creado en la ciudad, a que colabore en la redacción de ese documento.

SOLIDARIDAD Y AGUANTE

Y es que si hay que sacar algo positivo de todo esto es el sentimiento de solidaridad que ha aflorado en la población para ayudar a los más vulnerables, y la "capacidad de aguante" de la gente ante el sufrimiento que ha supuesto en muchas familias la pérdida de seres queridos, en muchos casos, y el desequilibrio económico de sus planes de futuro, en otros.

De la gestión municipal, se queda con la reacción del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) que, según él, ha marcado una diferencia con otras ciudades "por la rápida capacidad de reacción". "Para mi lo más importante de todo lo que ha pasado es que hayamos sido capaces de mantener funcionando a buen ritmo los servicios sociales y evitar que las familias en las que iban surgiendo nuevas necesidades se quedasen solas", enfatiza el alcalde ataviado con su habitual camisa blanca que resalta sobre el sillón rojo de su despacho.

"La lección que saco de todo esto es que la gente, cuando hace falta, da la talla en todos los niveles. Me ha impresionado mucho la reacción de la sociedad cacereña y la de los funcionarios y empleados municipales porque tenemos prejuicios y se cargan las tintas contra los funcionarios pero, en una situación así, se ha demostrado que tienen muy buena disposición y que, a lo mejor, lo que están es inmersos en estructuras que no funcionan", ha añadido en alusión al trabajo de los empleados públicos.

En ese sentido, Salaya cree que algunas cosas como el teletrabajo han venido para quedarse porque ahora se sabe que se pueden gestionar trámites desde fuera de la oficina. "Yo ya creía en los funcionarios públicos y he ganado mucha más confianza en la capacidad organizativa y en el trabajo del ayuntamiento", asevera.

Pero siempre hay cosas que se podían haber hecho mejor y, en este sentido, recuerda que en los primeros días se suspendieron los contratos de algunos servicios como la ayuda a domicilio o la zona azul y ahora, echando la vista atrás, aunque se hubiera dejado de prestar el servicio por seguridad, no se habrían anulado los contratos porque hubo personas que tuvieron que acogerse a ERTEs y "podíamos haberlo evitado".

"A los pocos días del estado de alarma y después de suspender los primeros contratos, nos arriesgamos y no suspendimos más aunque no se prestaran los servicios en condiciones normales. Si yo pudiera volver atrás no suspendería algunos contratos", ha reconocido.

"HEMOS LLORADO MUCHOS DÍAS"

Respecto a los datos de afectados por el Covid-19 en el Área de Salud de Cáceres, donde se han producido la mitad de las víctimas mortales de toda la región, con 269 fallecidos y todavía tres pacientes hospitalizados, el alcalde ha calificado la situación de "brutal" y respecto a lo ocurrido en las residencias de mayores lo tacha de "demoledor".

"Hemos estado hablando por teléfono con familiares de enfermos y fallecidos todos los días. Ha habido unas semanas en las que había una rutina que era llegar por la mañana, atender los asuntos muy urgentes, organizar el día y después llamar por teléfono a dar pésames y atender las llamadas y los mensajes que nos dejaban familiares de enfermos, con preocupación", relata el alcalde.

En esa agenda diaria también había llamadas a los directores de residencias de mayores para conocer de primera mano la situación y, "todos los días" se ponía en contacto por las mañanas con el director del Servicio Extremeño de Salud (SES) para actualizar los datos de afectados y, por las noches, hablaba con el presidente de la Junta en unas conversaciones que, en los peores días de la pandemia, versaban sobre el temor a que los hospitales cacereños pudieran colapsar.

"Todos los días preguntaba por la situación de las UCIs de los hospitales porque vivíamos con el miedo a que colapsaran", recuerda el alcalde sobre aquellos momentos "tremendos" que ahora parecen "muy lejanos". "De aquí nos hemos ido llorando muchos días", ha zanjado.

OPOSICIÓN CONSTRUCTIVA

A nivel político, el alcalde cree que el papel de la mayoría de la oposición en toda la crisis ha sido "constructivo" y, por apuntar algo, reprocha al PP sus críticas en los últimos días. "El PP empezó bien pero no ha sabido aguantar la presión por la tensión política que hay en el panorama nacional, pero en general no me puedo quejar porque han sido responsables en los peores momentos y han mantenido la prudencia", ha subrayado.

Así, ha agradecido que los concejales de todos los grupos políticos "hayan transmitido tranquilidad en todo este proceso", y que hayan realizado aportaciones en los grupos de trabajo que se crearon para afrontar la recuperación social y económica de la ciudad.

Para refrendar este espíritu de colaboración, no solo durante el estado de alarma sino en el primer año de legislatura, ha recordado que el 70% de los dictámenes que han ido a Pleno se han aprobado por unanimidad y el otro 30% ha salido adelante a pesar de la minoría del gobierno, que cuenta solo con nueve de los 25 concejales.

Por eso presume de haber recurrido a la "geometría variable" para sacar adelante sus propuestas con el apoyo de los diferentes grupos políticos, de un color y otro. Un apoyo con el que espera seguir contando a lo largo de los tres años que restan de legislatura porque el "día después" todavía está por llegar.