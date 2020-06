Por qué no puede faltar un taladro en tu caja de herramientas y cómo conseguir uno al 36% de descuento

Aunque estas semanas la cocina parece haberse convertido en el refugio de muchos, puesto que no hay quien no haya intentado al menos una de las recetas que triunfan en Instagram, tú prefieres dejar tus pinitos en los fogones para otro momento. Por ello, has optado por ponerte manos a la obra y sacar la vena manitas que llevas dentro... ¡y te ha cundido bastante! Por fin has colgado la estantería que llevaba años esperando este momento, has arreglado el grifo que se te rompió hace un par de meses y hasta has conseguido algún palé para intentar hacerte algún mueble nuevo.

Pero, a pesar de que has descubierto que el bricolaje puede convertirse en tu nueva afición, te has dado cuenta de que no tienes una caja de herramientas en condiciones y sabes perfectamente cuál es el resultado de no contar con ella: ¡chapuza a la vista! Así que te has puesto manos a la obra en busca de todo lo necesario para sacar tu lado manitas. Y nosotros queremos ponértelo aún más fácil. Hemos encontrado en Amazon una oferta que va a resultarte muy interesante: se trata deun taladro con función 3 en 1, que taladra, atornilla y sirve como martillo, que tiene una rebaja del 36%.¿No crees que es tu oportunidad perfecta?

Esta herramienta es un útil 3 en 1. Amazon

¿Por qué debería aprovechar esta oferta?

Función tres en uno. Con 21 ajustes, esta herramienta es capaz de taladrar, (des)atornillar y, también, de ejercer como martillo. Además, es capaz de trabajar en madera, metal, plástico y cemento, lo que lo convierte en un 'gadget' todoterreno.

En solo cinco minutos, se puede conseguir una recarga de la batería del 25% y en media hora del 100%. Una ventaja que permite empezar y acabar una jornada de bricolaje sin interrupciones molestas que puedan llevarnos a la desesperación, como lo es el hecho de quedarse sin batería a mitad de trabajo. ¿Qué incluye? Este kit está formado por un taladro y un atornillador de 18V; dos baterías de iones de litio de 2000 mAh; un cargador de batería; un manual de uso; un soporte de broca de 60 mm; cinco puntas de 50 mm; 15 de 25 mm; una junta de zócalo; siete puntas para taladrar metal; un eje flexible; una hebilla para el cinturón y una bolsa de fibra.

