Nía se convierte en la ganadora de la edición más larga de 'OT'

La edición más larga y surrealista de Operación Triunfo ha llegado a su fin. En su última gala, que también ha supuesto la despedida de Roberto Leal del formato, ha sidoNía quien se ha proclamado como ganadora, con un 45% de los votos del público.

Después de que Famous, ganador de la anterior edición de talent le entregara el premio, comentó entre lágrimas: "Sobre todo quiero agradecer a mis abuelos, estoy aquí por ellos. Gracias también a mi familia y a mi otra familia", dijo mientras señalaba a sus compañeros. "Gracias niños, ha sido la mejor experiencia de mi vida, no sé ni qué decir, sois lo máximo, y ahora a celebrar... hoy no, pero en cuanto se pueda".

La canaria también ha hecho alusión al jurado tras recibir, también, el cheque simbólico de 100.000 euros. "Muchas gracias por cada cosa que me han dicho. Me gustaría tener unas palabras para cada uno de ustedes, pero como no se puede, espero poder hablar con ustedes cuando salga de aquí".

Se corona así una concursante cuyo paso por la Academia ha estado marcado por la exigencia, como declaró Leal al inicio de la gala. En esta, interpretó Say Something, de A Great Big World & Christina Aguilera, su single8 maravillas y el tema que cantó en la gala 0, I like it, de Cardi B y Bad Bunny. "No te has doblegado ante nada y lo has hecho siempre con una sonrisa", le dijo una emocionada Noemí.

Por su parte, Portu quiso destacar la versatilidad de Nía. "Haces que parezca tan fácil interpretar... has hecho tan bien tantas cosas que raya la desfachatez. Los cuatro miembros del jurado vamos a presumir de haber tenido esta primera fila para verte".

Ya en el chat, la ganadora confesó que estaba convencida de que ganaría Flavio por el "apoyo en las redes" que recibía, y que por ello, no se terminaba de creer su triunfo. Pero esto no coincide con la opinión de los profesores, que comentaron que todos la tenían como favorita.

Además, contó una curiosidad sobre el encargado de entregarle el premio. "Famous y yo somos negros los dos, tuvimos el mismo número durante el casting y hemos utilizado el mismo armario aquí, en la academia", contó entre risas.