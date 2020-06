Concha Velasco deja sin palabras a Pablo Motos en 'El hormiguero': "Anoche te puse los cuernos"

Concha Velasco fue una de las invitadas de este miércoles en El hormiguero. La actriz fue recibida con un gran aplauso y nada más conectar la videollamada, dejó sin palabras a Pablo Motos al hacerle una confesión inesperada.

"Estoy encantada de veros, pero tengo que decirte que solo te he puesto los cuernos anoche", comentó Velasco. El presentador, sorprendido, la preguntó: "¿Qué me pusiste los cuernos anoche?".

La intérprete señaló que "te veo todas las noches, pero es que ayer ponían Casablanca y llegó un momento en que me fui a ver la película". Motos entendió perfectamente la elección de su invitada y Trancas añadió: "Te lo permitimos todo, Concha".

A continuación, pasaron a hablar sobre cómo había pasado el confinamiento Velasco, que, por su edad y antecedentes médicos, es grupo de riesgo de cara al coronavirus: "Lo he pasado muy mal. Todo el mundo decía que estaba encantado de la vida, que estaban limpiando, cocinando...".

Concha Velasco, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

"Lo he pasado muy mal porque no he podido ver a mi nieto. Y eso que pensé que iba a estar mejor, como me gusta estar en casa y me encanta mover muebles... pero como soy mayor, no sabía si de un momento a otro iba a llegar eso", afirmó la actriz.

También contó que su pareja ha extremado mucho las precauciones "y no ha entrado casi nadie en casa, pero tampoco me ha dejado salir". También, que durante la cuarentena se les estropeó la caldera "y vistió al técnico como los que salen en E.T.", comentó entre risas Velasco.

La invitada aprovechó su intervención en el programa de Antena 3 para comentar que había comenzado a acudir a los ensayos de su nueva obra de teatro, La habitación de María, para mostrar una foto de cómo es el decorado de la obra y que "volvimos el 8 de junio y tenéis que ir a ver esta función", concluyó.