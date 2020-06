PP ve "rotundamente falso" que la Junta haya eliminado de su planificación los puertos secos de la provincia

En una nota, Hidalgo ha señalado que es "lamentable" que el PSOE, "que durante 30 años no hizo nada por las áreas logísticas de la provincia de Jaén", en referencia a Linares, Andújar y Bailén, "ahora pida celeridad al nuevo Gobierno andaluz". "El señor López conoce perfectamente los procedimientos y sabe que la Consejería no ha podido desarrollarlas aún porque o no tenían la tramitación urbanística por dejadez del PSOE o porque ni siquiera tenían asignados fondos europeos", ha indicado.

"Afortunadamente, el Gobierno de Juanma Moreno sí tiene un compromiso real con la provincia de Jaén y ha logrado asignarle fondos europeos en el marco 2014-2020 al área logística de Bailén y en el caso de las áreas de Linares y Andújar, tendrán fondos de la UE del marco 2021-2027, así que lo más digno sería que el señor López dejase de engañar a los jiennenses porque sabe perfectamente que estos proyectos al no tener ni la tramitación urbanística lista es imposible hacerlo de otra manera", ha explicado la dirigente popular.

Para Hidalgo, es "patético" que la trayectoria política de alguien se base en "mentiras" y "el señor López tendría que pensar que, de seguir así, será recordado como el consejero de Jaén que no hizo nada por su propia tierra". "Sería mucho pedir -ha continuado- que en un ataque de dignidad reconociese que el gobierno de Juanma Moreno está haciendo en esta legislatura lo que ni él ni su partido hicieron durante 37 años".

Así, la diputada autonómica ha querido recordarle al socialista "la deuda histórica en inversión en carreteras que los sucesivos gobiernos socialistas generaron con la provincia de Jaén, y de la que en gran medida es culpable el señor López", mientras que ahora la Junta de Andalucía está invirtiendo cerca de diez millones de euros en nuestra red autonómica.

Sorprende, ha afirmado la dirigente popular, que el ex consejero socialista, "la misma persona que engañó a los alcaldes de la comarca de Cazorla con conectar sus municipios con una vía ciclista; que lleva años engañando a sus vecinos de Alcalá la Real con la inminente conexión al Polígono Industrial de Llanos de Mazuelos; que engañó a la empresarios de Geolit con un proyecto para su comunicación con la autovía mediante un enlace con una variante que ni siquiera existía, sea la misma persona que ahora exija al Gobierno de Juanma Moreno que haga en un año lo que el Partido Socialista ha sido incapaz de hacer en la provincia de Jaén durante 36 años".