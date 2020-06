Un hombre condenado por violar a su nieta pide la prisión domiciliaria por riesgo de contagio de Covid-19 en prisión

En Argentina, un hombre al que se le identifica como Amaya, por su apellido, violó a su nieta de once años en febrero de 2019, dejándola embarazada. La menor, llamada Lucía, solicitó la interrupción del embarazo, que tardó en aprobarse y para el momento de producirse la gestación estaba avanzada, por lo que le tuvieron que practicar una cesárea.

Un año después, en febrero de 2020, Amaya fue condenado a 18 años de prisión por un delito de abuso sexual doblemente agravado por daño a la salud mental y física de la niña. Tras apenas cinco meses en prisión, el recluso ha solicitado salir de la cárcel y cumplir condena en un domicilio, alegando riesgo de contagio por coronavirus entre los presos, como informa el diario SDPNoticias.

El caso de Amaya se ha topado con las organizaciones Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) y Cladem, que representan los intereses de la víctima y no contemplan que el hombre salga de prisión y defienden que no se cumplen los requisitos para esta medida.

El domicilio en el que el condenado solicitó pasar su condena no es el mismo donde reside su nieta, pero allí viven dos menores y uno de ellos con síndrome de down. Esto le imposibilita ya que, según su sentencia, no debe residir en un lugar donde vivan menores de edad ni personas de vulnerabilidad.