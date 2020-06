Obstáculos en la nueva relación de Alejandra Rubio

Alejandra Rubio está disfrutando de ese sabor dulce del amor repentino. De ese que llega cuando las heridas del anterior empiezan a cicatrizar. A sus 20 años, la hija de Terelu Campos ha empezado una relación con el empresario Tassio De la Vega, de 30, a quien conoció en una reunión con amigos en común.

Un romance muy incipiente que ha sido confirmado sutilmente por la ahora colaboradora porque ambos prefieren ser cautelosos. Tiene sentido, pues explican a 20Minutos que más allá de intensos anocheceres y amaneceres, Alejandra y Tassio llevan muy pocas semanas conociéndose.

El tiempo decidirá hacia dónde van. Eso sí, algunos de los amigos de él tienen ciertas dudas de que la joven sea la mejor candidata para algo serio. Consideran que está excesivamente expuesta y que las consecuencias de un idilio tan mediático pueden ser difícilmente sorteables.

A pesar de que el amor debería vencer, no andan tan desencaminados. Ya hay exnovias sedientas de fama que tienen interés en dinamitar la buena fama de Tassio dibujando un perfil que no concuerda con el trazado por su entorno. Adulador, romántico y con ganas de formar una familia, me consta que pretenden tacharle de mujeriego e irrespetuoso. Nada que ver con la realidad.