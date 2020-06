Correos comunica la intención de reforzar con 600 contrataciones, pero los sindicatos lo ven "insuficiente"

Esta comunicación tuvo lugar en el transcurso de un encuentro celebrado este miércoles para analizar el borrador de instrucciones mediante el que los carteros deberán regirse en esta campaña electoral, en la que el voto por correo tendrá un protagonismo especial debido a que los propios dirigentes políticos han pedido facilitarlo para evitar la masificación de los colegios el día 12 de julio.

El borrador de instrucciones todavía no es definitivo -se prevé que en próximas horas los sindicatos reciban el documento final-, pero en él se incluyen ya se incluyen algunas de las demandas de los sindicatos con respecto a la recogida del voto, como no entrar en los domicilios de los electores. Pendiente queda por que se especifique también que no se entrarán en residencias de mayores, aunque Correos se comprometió a que así será, como hasta ahora (el reparto y recogida se realiza en la puerta de los domicilios de forma ordinaria).

Una de las demandas que llevan realizando los representantes sindicales desde la convocatoria electoral y, más concretamente, con las llamadas a impulsar el voto por correo, es el refuerzo de personal. Correos les ha anunciado 600 contrataciones -no contratos individuales de personas-, que no han sido distribuidos por comunidades pero que girará en torno a la mitad para cada una de ellas.

"Son insuficientes", ha manifestado, en declaraciones a Europa Press, Xan Xove, de CGT en Galicia. En este sentido, ha recordado las dificultades habituales que ya tienen los carteros en el reparto de propaganda, tarjetas censales y documentación de voto por correo -se estipulan dos intentos en los domicilios por cada uno de los electores-.

A este respecto, Anxo Álvarez, de CIG, ha considerado, en declaraciones a Europa Press, que es una cifra "claramente insuficiente para llevar a cabo todo el trabajo en el proceso electoral". Además, se ha mostrado a favor de que se refuerce el reparto el 4 de julio, una previsión que tiene Correos, según ha explicado, pero que no se ha concretado todavía en firme: "nos parece que tiene que ser una previsión real, no una posibilidad, siempre voluntario, para aliviar la carga de trabajo".

Finalmente, CIG se ha mostrado en contra de que las tarjetas censales no se depositen en Correos hasta el "29 de junio", según los datos aportados por este sindicato. "Es muy tarde y tendremos que hacer todo en un tiempo muy reducido. No nos va a dar tiempo", ha lamentado.

Por su parte, en un comunicado conjunto, CC OO y UGT han denunciado que con la propuesta de 600 mensualidades "no se cubre ni el empleo estructural necesario" y han reclamado un "refuerzo de la plantilla suficiente" y organización en los centros de trabajo para "evitar los contagios". Asimismo, como había pedido también CSIF y los demás sindicatos, se reclamaron compensaciones económicas mayores que las que planifica Correos para los trabajadores por esta campaña electoral, que sigue "congelada" en 117,78 euros "desde hace 15 años" en la retribución fija (más el reparto de publicidad y de las tarjetas censales, con una cuantía concreta por sobre).

RECOGIDA DEL VOTO

El borrador de instrucciones recoge el hecho de que, por primera vez de forma general para toda la población, los carteros podrán recoger el voto en los domicilios de los electores. Eso sí, solo será posible en el momento en que el trabajador de la empresa pública entrega la documentación con las papeletas. Esto es así salvo en el rural, en que se mantiene la fórmula conocida como "al paso", ya que se consideran a los carteros como oficinas móviles de admisión.

De este modo, el empleado de Correos "deberá plantear al elector, una vez realizada la entrega (de la documentación con las papeletas), que si así lo desea y en ese mismo momento, le entregue el sobre con el voto emitido".

"El empleado de Correos aclarará al elector que, si no desea entregar su voto en ese momento, deberá depositarlo en una oficina de Correos dentro del plazo establecido", añade, a continuación. Esto es, el elector tiene solo esa opción para evitar tener que desplazarse a la oficina de Correos a entregar el voto, un acto que, en todo caso, y una vez recibida la documentación de forma intransferible, puede realizar otra persona.

"NO ACCEDERÁ EN NINGÚN CASO AL INTERIOR"

En estas instrucciones, Correos especifica que "el trabajador no accederá en ningún caso al interior del domicilio particular del destinatario/votante".

También apunta que el "repartidor extremará el celo y la diligencia para mantener en todo momento bajo su custodia los votos emitidos que hubiese recogido, hasta su entrega en la unidad de reparto".

Pero el voto rural se regirá por condiciones especiales y, en las propias instrucciones de Correos, se recuerda que el personal "habrá de recoger el sobre conteniendo el voto por correo tanto en el mismo instante de entrega de la documentación electoral, como en un momento posterior, siempre que se realice en horarios y puntos acostumbrados de paso".

En un comunicado de prensa, CGT ha mostrado sus "dudas" al respecto del voto en el ámbito rural, sobre lo que considera que podrían darse "impugnaciones" del procedimiento, si bien ha dicho que Correos se comprometió a que "corregiría este aspecto" en el texto definitivo.

REUNIÓN GALICIA EN COMÚN

Precisamente, este miércoles tuvo lugar una reunión del candidato de Galicia en Común-Anova Mareas, Antón Gómez-Reino, con representantes de Correos, tras la que el también diputado en el Congreso ha demandado "garantías sanitarias y jurídicas" para la cita electoral.

Gómez Reino ha puesto en valor "la importancia del servicio de Correos para tejer país" y ha reclamado a la entidad pública que "aporte unas normas claras y concisas para que el 12 de julio", con el fin de que el personal "no quede desamparado ni sanitaria ni jurídicamente".

En este sentido, la cabeza de lista por Pontevedra, Eva Solla, ha recordado que en Galicia hay "más votantes mayores de 80 años que de entre 18 y 25 años", por lo que son necesarias estas garantías también teniendo en cuenta esta circunstancia.