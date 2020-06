Ábalos reconeix el "greuge" al transport de València però recorda a Ribó que els 800 milions no van per a ciutats

Tots dos han protagonitzat un debat en Twitter per la possibilitat que València no estiga inclosa en aquest fons que va anunciar el propi Ábalos i que previsiblement aprovarà el Consell de Ministres de la setmana vinent. Va destinat a compensar els ingressos per la crisi sanitària en empreses de transport de serveis autonòmics com autobusos interurbans o metro.

Ribó (Compromís) ha començat afirmant que el ministre valencià "torna a oblidar-se de València", una cosa que veu intolerable i pel que ha exigit una rectificació immediata. "La tercera ciutat amb més població no pot ser discriminada en els fons per al transport públic. A València no se li menysprea", ha escrit.

En la seua resposta, el també 'número tres' del PSOE ha precisat que el fons és per a transport de competència autonòmica i "per tant, no inclou ni València ni cap altra ciutat", una cosa en el que ha garantit que treballa amb el Ministeri d'Hisenda. "Que t'informen millor, Joan", ha subratllat.

El primer edil ha replicat: "José Luis, amb tot el respecte que et tinc com a ministre, no és la primera vegada: cal recordar que a l'àrea metropolitana de Madrid se li finança cada any el transport públic amb 126,9 milions, a Barcelona amb 109,3 milions... i a València? A València amb només 10".

Ábalos ha assumit en aquest punt que és un "greuge intolerable" que va reclamar com a diputat: "Tant de bo l'haguérem arreglat amb el frustrat projecte de PGE (Pressupostos Generals de l'Estat) per a 2019 que vau recolzar".

De nou, Ribó ha defès que el transport urbà i interurbà són "imprescindibles per a qualsevol ciutat... i per descomptat per a València". "Si tu mateix, ministre, reconeixes eixe 'greuge intolerable', cal esmenar-ho. Per nivell poblacional, a València li correspondrien 50 milions. És el moment", ha reclamat.

I ha resolt en un altre missatge fora de la conversa: "Hem recordat fins a la sacietat que València ja té una Autoritat Metropolitana de Transport (ATMV). El Govern vol entregar 400 milions a Madrid i Barcelona per tindre una entitat similar però obvia la de València".

També de Compromís, el regidor de Mobilitat, Giuseppe Grezzi, ha entrat en el debat per a recalcar: "Senyor ministre, amb tot el respecte, si es transfereixen 400 milions als consorcis de transport de Madrid i Barcelona, aleshores l'Autoritat Metropolitana de València ha de rebre fons equivalents". Qualsevol altra cosa, ha advertit, seria incomprensible i "molt lleig" cap als valencians.

PSPV: "ESTEM JUNTS EN AÇÒ"

Per part del PSPV local, la vicealcaldessa, Sandra Gómez, ha coincidit amb Ábalos en què és un greuge que només es pot corregir amb uns nous Pressupostos. Ara, ha defès, es tracta d'una altra cosa, de "pal·liar el dèficit del transport generat per la Covid-19", destacant que "el Ministeri ha fet el pas per a pal·liar l'autonòmic i el següent serà per a ajudar al municipal". "Estem junts en açò", ha asseverat.

De l'oposició, el portaveu municipal de Cs, Fernando Giner, ha assegurat en un altre missatge dirigit a Ábalos i a Ribó que "València solament ha aconseguit deu milions d'euros per al transport públic gràcies a la gestió de Ciutadans". "Després de cinc anys de pactes PSOE-Compromís, no ha rebut ni un euro més, expliquen açò als valencians", els ha reptat.

També s'ha queixat la Federació d'Associacions de Veïns de València, advertint el ministre que "és difícilment justificable que s'habiliten ajudes al transport públic i es deixe fora les empreses municipals" com l'EMT. Ha advocat per abordar-ho en conjunt a través de l'autoritat metropolitana.