À Punt cumple dos años narrando la 'convulsa' actualidad: 5 elecciones, inundaciones y una pandemia mundial

"Bona vesprada, diumenge 10 de juny de 2018, comença À Punt Notícies Migdia" fueron las primeras palabras pronunciadas en el primer informativo de la televisión pública que daba el pistoletazo de salida a una programación regular que culminaba así la recuperación del servicio (que arrancó en pruebas en abril de ese mismo año) tras el cierre de Canal 9 en noviembre de 2013 por el entonces Consell del PP.

La propia À Punt ha querido celebrar este segundo aniversario recordando los inicios y compartiendo en redes sociales un vídeo que muestra cómo se vivió en la redacción el inicio de las emisiones, con aplausos de la plantilla incluidos. Además, ha preparado una programación especial y también ha lanzado un concurso online para la mejor felicitación a la televisión pública con un ninot como premio.

"Si no estuvieras ahí el esfuerzo colectivo no habría sido posible", agradece la cadena a los espectadores, recordando que en todo este tiempo han contado cinco procesos electorales en directo, las inundaciones de la DANA en Alicante o la crisis de la Covid-19: "Dos años de un espacio abierto al mundo, en valenciano, plural, de calidad y de proximidad".

Con un presupuesto anual de 55 millones inicialmente para la radio y la televisión, que este año ha subido hasta 56 -desde la dirección se reivindicó cada año el aumento de la cuantía-, la nueva televisión no ha estado exenta de críticas por parte de los grupos de la oposición (PP, Cs y Vox), que en ocasiones han cuestionado ese gasto, la gestión y su propia existencia a tenor de las cifras de audiencia cosechadas, en el entorno del 2%.

La pandemia de Covid-19, el estado de alarma y el confinamiento han impulsado la audiencia de À Punt hasta cifras récord en los últimos meses. Así, ha cerrado el primer cuatrimestre del año con un crecimiento del 44% en el número de espectadores y ha finalizado el mes de abril con una cuota del 3,3% y una audiencia media diaria de 34.000 espectadores. La subida respecto al mismo periodo de 2019 es de un 73%.

REFLEJO DE LA SOCIEDAD Y EFICIENCIA

La primera directora general de À Punt, Empar Marco, no ha dejado pasar la ocasión para compartir una foto con el equipo de la casa en su cuenta de Twitter: "Dos años gracias a un buen equipo de dirección. La confianza de la ciudadanía ha sido fundamental. Servicio público por encima de todo. Feliz aniversario a toda la plantilla y productores por hacerlo posible cada día".

Su sucesor, Alfred Costa, ha declarado que "la respuesta de la audiencia de los últimos meses es muy gratificante para llevar a cabo todo el proyecto con ilusión, es un buen indicador del camino por el que queremos avanzar; trabajamos para ser un reflejo de la sociedad valenciana y garantizar la eficiencia de los recursos económicos y humanos de los que disponemos".

Tal y como se ha expresado para la propia televisión pública, en estos momentos de incertidumbre "complicados para todos los sectores de la sociedad" À Punt está "al lado de los que la necesitan". "Somos el vehículo de comunicación ideal para mostrar lo que pasa en nuestro territorio. La ventana de nuestro presente para construir juntos un futuro compartido", ha agregado.

PUIG: "DOS AÑOS MIRÁNDONOS DE NUEVO"

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha querido sumarse a las felicitaciones con un mensaje en su cuenta de Twitter: "Dos años de À Punt. Dos años mirándonos de nuevo. Gracias a sus profesionales por coser nuestra tierra desde la libertad informativa y la pluralidad de miradas y voces. Tenemos que conocernos y reconocernos mejor cada día. Porque somos una tierra diversa y esa es nuestra riqueza".

La vicepresidenta, Mónica Oltra, también ha dedicado unas palabras a la cadena: "Dos años de recuperación de derechos, de información, formación y entretenimiento, de saber lo que pasa en el pueblo más pequeño y en la ciudad más grande de nuestra tierra. Engorabuena a los que lo han hecho posible y que sean muchos más".

Igualmente, el vicepresidente segundo, Rubén Martínez Dalmau, ha celebrado que se cumplen dos años desde que los valencianos recuperaron un servicio público esencial".

Desde los partidos del Botànic, que se encargó de impulsar la puesta en marcha del servicio de nuevo, el PSPV ha destacado que ya son dos años en que los valencianos vuelven a tener "información de proximidad" y Compromís ha hecho hincapié en la necesidad de medios públicos de calidad, independientes, plurales y en valenciano que sean "sinónimo de proximidad y motor de una industria audiovisual potente".

La tercera pata de ese acuerdo, Unides Podem, ha apuntado que la consolidación de À Punt como medio público valenciano "es prioritaria para garantizar el derecho a la información y devolver la autoestima" al pueblo valenciano y "queda mucho camino por delante".

Por su parte, el PP también ha recordado el aniversario, aunque no en la misma línea, y ha apuntado en su Twitter: "Decían que iba a ser una televisión plural y no teledirigida, independiente de partidos políticos. Una televisión que pagamos todos, pero no es de todos. Hoy el PSPV se apropia de la tele de los valencianos. ¿También va a asumir las pérdidas millonarias de À Punt?".