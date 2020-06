Coronavirus.- Suspesa la celebració del Rototom aquest estiu per la crisi de la Covid-19

Segons ha assenyalat en un comunicat, s'ha treballat fins a l'últim minut per a una edició "memorable" acompanyada per un lema "esperançador", 'We ca change the world', però -afig- "aquest somni compartit haurà d'esperar".

En aquesta línia, l'organització ha apuntat que un Rototom Sunsplash sense abraçades "no seria Rototom". "Perdria la seua essència, i la volem intacta. Pausem l'edició 2020, però no la nostra obstinació i ganes de seguir endavant", ha afegit.

"Ens espera un any difícil. Després de mesos de treball per part d'un gran equip per a organitzar el festival aquest estiu, toca reactivar la maquinària per a preparar la pròxima edició", ha destacat l'organització, que ha afegit que tenen "il·lusió i energia", però necessiten "més que mai" seguir comptant amb el suport i la implicació d'aquests 27 anys. "Han sigut el nostre suport per a superar cada obstacle del camí", ha subratllat.

ENTRADES

Pel que fa als abonaments adquirits, l'organització ha indicat que transformar-los ara en un passaport directe al Rototom Sunsplash 2021 els donaria "oxigen" per a construir les pròximes vacances reggae a Benicàssim. "Seria un enorme suport perquè aquest somni no acabe", ha dit.

No obstant açò, conscients que el context és "complicat" per a tots i que mantindre l'entrada no sempre serà possible per a alguns, en la pàgina web del Rototom Sunsplash s'ha publicat com gestionar la devolució de l'import dels tiquets i qualsevol dubte sobre aquest tema.

Ha anunciat que el festival tornarà a celebrar-se a Benicàssim (Castelló) el 2021 entre el 16 i el 22 d'agost. "En aquesta espera, tenim la il·lusió que irrompa una sorpresa capaç d'accelerar el retrobament i reconfortar la desil·lusió per la suspensió del festival. Tant de bo puguem comunicar-la molt ràpid", ha destacat.