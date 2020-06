Escola critica "la desaparició" del valencià de l'espai públic de Rocafort i presentarà una queixa

L'entitat reprova "l'incompliment tant de l'Estatut d'Autonomia valencià com de la Llei 4/1983 d'Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV) per part del govern de Rocafort, que ha decidit eliminar el valencià de la vida pública" en fer-ho "desaparéixer de tota la retolació pública, a més de les comunicacions oficials del consistori".

Escola Valenciana i la Coordinadora pel Valencià Horta Nord consideren "inadmissibles aquests fets" i, per açò, presentaran "una queixa tant a l'Oficina de Drets Lingüístics de la Generalitat Valenciana, com al mateix Ajuntament de Rocafort per aquesta vulneració del Decret 61/2017 d'Usos Lingüístics".

Recorda l'organització que la LUEV estableix, a més, que l'Ajuntament de Rocafort, com qualsevol altra administració local, "haurà de procedir segons els principis d'aquesta llei".

És a dir, l'Ajuntament de Rocafort "té l'obligació de fer efectiu l'ús del valencià en totes les comunicacions municipal i senyalització viària i complir així amb el dret de la ciutadania a ser informada per qualsevol mitjà de comunicació en la llengua pròpia", conclouen.