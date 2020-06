El alcalde de Cáceres se muestra convencido de que la mina de litio "está cada día más lejos"

Salaya ha defendido que el proyecto, impulsado por la mercantil australiana Infinity Lithium, "es inviable" y ha mostrado su apoyo a las organizaciones, entra las que se encuentra la plataforma Salvemos la Montaña, que han enviado una carta a la Comisión Europea para informar de las desventajas de este proyecto minero.

"Ahora creo y estoy convencido de que no va haber proyecto, y cada día que pasa se aleja más esa mina de litio", ha asegurado el regidor cacereño en una entrevista concedida a Europa Press. Salaya cree que la posible explotación de un yacimiento de litio en la provincia, previsto en la zona de Cañaveral, "aleja todavía más el proyecto cacereño".

Así, ha considerado que la aportación de Extremadura a la necesidad de producción de litio para la construcción de baterías de vehículos eléctricos "queda más que cubierta" con el nuevo proyecto de Cañaveral, y no será necesaria la extracción del mineral en la Sierra de la Mosca cacereña.

"Creo que no va a salir adelante, nunca creí en la viabilidad pero ahora menos", ha destacado Salaya, que ha señalado que hubo contactos entre el gobierno municipal y la empresa promotora antes de la crisis sanitaria pero "nunca" se ha sentido presionado por los intereses empresariales.

No obstante, el Ejecutivo de Salaya mantuvo el criterio de que no habría más reuniones si no existía nueva información sobre el proyecto, por lo que hace ya un tiempo que no se han producido contactos. "No mantenemos reuniones periódicas para intentar convencernos unos a otros de si el proyecto es positivo o no y es verdad que se han ido pidiendo reuniones y hemos pedido que se aporte información nueva porque si el proyecto no ha cambiado no tenemos mucho más que hablar", ha espetado.

EL TEMPLO BUDISTA

Frente la oposición al proyecto de mina, otra de las iniciativas que se dejaron encima de la mesa antes del estado de alarma provocado por la pandemia del Covid-19 y que sí cuenta con el beneplácito del gobierno local es la construcción de un complejo budista en la ciudad, un proyecto que "sigue vivo" y "está garantizado que salga adelante".

Al referirse a este asunto, el alcalde ha confirmado que los inversores "siguen confiando" en la ciudad, y ya está decidida la parcela municipal donde se instalará el complejo budista que la Fundación Lumbini Garden quiere construir en Cáceres. "Ya solo se baraja una opción para su localización", ha dicho Salaya que prefiere no desvelar el lugar exacto para evitar "chafarlo".

Aunque se habla de empezar las obras el año que viene, el alcalde prefiere no precipitarse y apuesta por que se dé una solución urbanística "buena" con consenso de la corporación, y "luego ya se verá el cuándo y el cómo".

En cualquier caso, ese complejo de turismo de experiencia puede ayudar "mucho" a Cáceres en el cambio de modelo que, con toda seguridad, surgirá tras la pandemia y que pasará por analizar más la calidad que la cantidad del turismo que llega a la ciudad.

"Nos hemos centrado mucho en los números y en cómo crecían las visitas, pero lo que tenemos que analizar son otros elementos como el gasto medio de los turistas o las estancias, porque un turismo de excelencia puede dar lugar a la creación de más puestos de trabajo que otros", ha dicho poniendo como ejemplo los nuevos apartamentos de lujo que impulsan los dueños del hotel Atrio.

FOTOVOLTAICAS Y CENTROS COMERCIALES

Otro de los proyectos que tiene en su agenda el alcalde cacereño es la instalación de plantas fotovoltaicas, que supondrán un ingreso en las arcas municipales "de unos 60 millones de euros", según ha dicho el regidor en la entrevista, en la que ha augurado que los tres proyectos más inmediatos que ya han pasado los informes medioambientales podrían generar más de 1.000 puestos de trabajo en su construcción.

"Nos va a permitir capear mucho la crisis que se derive de todo esto" ha dicho el alcalde, en alusión a la recuperación económica de la ciudad tras la pandemia. "Nos preocupaba mucho el mantenimiento de los proyectos empresariales que nos ha costado mucho tiempo fraguar", ha añadido.

La construcción de nuevos centros comerciales, como el que se proyecta en el antiguo matadero por parte de la multinacional Way, es otra carta que se baraja en la ciudad para impulsar la economía. Este centro comercial ya anunciado se unirá a otros en los próximos años, ya que, según ha incidido Salaya, la ciudad contará con "dos o o tres nuevos centros comerciales".

"La ciudad contará con muy buena oferta comercial que permitirá atraer compradores a la ciudad del resto de la provincia y a retener a los vecinos consumiendo en la ciudad. Esos proyectos van a ser una realidad y somos optimistas", ha subrayado.

Respecto a la construcción del aeródromo, del que ya ha llegado a la Junta de Extremadura el estudio de impacto ambiental, cuya elaboración se ha alargado cinco años, el alcalde dice que "no" renuncia a esta infraestructura que califica de "positiva" porque "puede salir adelante", aunque no se aventura a dar plazos.