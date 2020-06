Delegación de Gobierno estima que no hay datos para sancionar la exhibición de la virgen desde la Basílica

Aquel día, festividad de la patrona de la ciudad, desde la Basílica de València se mostró la imagen de la 'Mare de Déu' a través de sus puertas, lo que provocó las críticas del concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de València, Aarón Cano, por haber generado "un punto de concentración de personas". El edil anunció además que se elaboraría un informe policial que se trasladaría a la Delegación del Gobierno para ver si se había infringido el estado de alarma.

Por su parte, el Arzobispado de Valencia defendió que no se incumplieron las medidas de seguridad y que no se había convocado a los fieles. Posteriormente, también se pronunció públicamente el alcalde de València, Joan Ribó, quien puso en duda que se hubiera producido una aglomeración ante el templo. "No se sacó la imagen de la Mare de Déu fuera de la Basílica y quien tenga que analizar los hechos, que analice. Mi impresión es que no hay aglomeración en comparación con Ifema Madrid", aseveró.

Ahora, fuentes de la Delegación de Gobierno han confirmado a Europa Press que, con los datos que obran en su poder en estos momentos, "no se deriva la posibilidad de imponer una sanción".