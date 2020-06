Ivace Innovació rep 117 projectes de nous productes davant la Covid-19 que han ajudat a activar 700 ocupacions

Aquesta convocatòria dona suport al desenvolupament de productes innovadors o la millora substancial dels existents que ajuden a fer front a l'emergència sanitària provocada per la pandèmia de la Covid-19.

Aquests 117 projectes tenen previst generar una inversió empresarial de 17,3 milions d'euros i la seua execució ha permès activar més de 700 llocs de treball. Del total de sol·licituds rebudes, prop del 43% procedeixen de xicotetes empreses i un 23% de microempreses.

L'activitat de les empreses per a atallar l'actual crisi sanitària s'ha centrat, principalment, en el disseny i fabricació de mascaretes quirúrgiques i higièniques reutilitzables, en el desenvolupament de desinfectants sostenibles i solucions hidroalcohòliques, fabricació de pantalles facials de protecció antiviral i disseny de respiradors mecànics.

També estan treballant en el disseny i desenvolupament d'un túnel de desinfecció per a carrets de supermercats, de sistemes de control d'accés a edificis així com en nous envasos per a desinfectants, entre uns altres.

El conseller d'Economia Sostenible, Rafa Climent, ha destacat la "capacitat de resposta del teixit empresarial de la Comunitat i el seu esforç per readaptar-se i reorganitzar-se i bon exemple d'açò són la varietat de projectes rebuts en l'Ivace".