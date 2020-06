Coronavirus.- Puig celebra que València serà la ciutat més gran d'Espanya en fase 3: "Tornarem a passar eixa prova"

"Tornarem a passar eixa prova", ha manifestat en la presentació dels cupons especials de l'ONCE para la seua tornada als carrers, destacant que València s'ha posicionat com la ciutat més poblada a avançar de la fase 0 a la 2.

Puig, després d'anunciar aquest dimarts la petició al Govern central, ha posat l'accent que és un assoliment de tots els valencians pel seu "enorme compromís". "Estic feliç i orgullós de representar a la societat que més ha complit el confinament", ha asseverat.

Açò sí, de cara a l'alçament de les restriccions, ha recordat que no cal oblidar la prudència perquè "el virus està entre nosaltres, encara que ben disminuït, i no volem donar cap pas arrere".

"Necessitem dies amb il·lusió. Els nuvolots eren absolutament tempestuosos, no sabíem on anava a acabar aquesta pandèmia", ha recordat, per a agrair als herois que "ens han donat de menjar i s'han arriscat, tanta gent que mai hem d'oblidar". Com tampoc "deixar mai de recordar a les persones que desgraciadament ja no estan".

RIBÓ APEL·LA A LA IL·LUSIÓ

Com a alcalde de València, Joan Ribó ha coincidit que no pot faltar la il·lusió en la nova normalitat i ha apuntat la fase 3 com a símptoma que "avancem i ho anem superant des de la prudència". "Si hem arribat fins a ací ha sigut per tots els que s'han deixat la pell", ha agraït.

Una gran lliçó que deixa la pandèmia, per a Ribó, és que Espanya és una societat interdependent que "supera les debilitats amb les prioritats clares". Ha cridat així a un futur sostenible i saludable "compatible amb la il·lusió que tots necessitem".

Sota el mateix prisma, la delegada del Govern a la Comunitat, Gloria Calero, ha celebrat la resposta individual de cada valencià després de "mesos de patiment i moments durs". Entre ells ha recordat els de falta d'efectius de seguretat "suplits amb dies lliures d'uns altres".