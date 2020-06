El PP critica la "falta de gestión, planificación e inversión" para la vuelta al cole: "Los centros no saben qué hacer"

Gascó ha exigido a la Conselleria de Educación que se garanticen todas las condiciones sanitarias en la vuelta a clase en septiembre, pero "para eso hace falta inversión y evitar recortes, hacen falta medios, mascarillas, mamparas y todo eso supone una inversión económica importante".

A su juicio, la "falta de recursos" conlleva que los planes de contingencia y protección en los centros los estén haciendo los equipos directivos: "Cada centro se hace el suyo y todas las herramientas las están asumiendo los centros".

Y ha advertido de las consecuencias que puede tener esta actuación: "Lo avisamos con los sanitarios y lo advertimos ahora. Si no se adoptan medidas, ante un posible rebrote los docentes serán los peor parados. No hay ninguna previsión ni instrucción sobre los espacios por parte de la Conselleria. No se está haciendo nada".

Tampoco académicamente, ha asegurado, "hay planes de refuerzo para los alumnos descolgados" y en lugar de asumir Educación la responsabilidad de estos alumnos "se la trasladan a los centros, sin protocolos ni recursos".

"Queremos las máximas condiciones de seguridad pero para ello hace falta un plan específico y trabajar. Lo que no puede ser es que por la incompetencia del Botànic solo tengamos dos opciones en septiembre: o que se queden en casa los alumnos o que vayan a los centros sin las garantías necesarias. Exigimos un protocolo claro que garantice que se pueda volver con todas las medidas de seguridad y para eso hacen falta tres cosas: trabajo, planificación e inversión", ha insistido.

Así, ha agregado que si el conseller del ramo, Vicent Marzà, "se ve incapaz que se vaya a su casa" porque "en los momentos más importantes donde ha tenido que dar la talla como conseller no lo ha hecho: ni para construir colegios, ni para garantizar la libertad educativa ni en la mayor crisis del sistema de los últimos años" y "los recortes están teniendo consecuencias directas en riesgos para la salud de los docentes y los alumnos".

El PP propondrá en las próximas semanas encima de la mesa unas propuestas de mínimos para que se reanude el curso con todas las garantías laborales, sanitarias y económicas, ha explicado Gascó, que ha criticado que "lo cómodo es lo que han hecho hasta ahora: quédense en casa, con problemas de brecha digital, de conciliación, de desconexión académica".

Además, ha remarcado que este curso ya no se volverá a las aulas pero "a partir del día 19 las escuelas infantiles podrán abrir sus puertas solo porque los responsables de los centros serán los alcaldes" pero Educación "aún no ha dado instrucciones, no saben con qué criterios tienen que abrir o qué medidas tomar cuando queda una semana".

CONSTRUCCIÓN DE CENTROS

Por otra parte, la diputada también se ha referido a la inversión para la construcción de centros educativos y ha señalado que "del total presupuestado en los últimos tres años para construir centros de Primaria y Secundaria, 725 millones de euros, Ximo Puig sólo ha pagado 10 millones, el 1,3%".

"Solo en 2020, del presupuesto de Primaria, 227 millones de euros, ha recortado 38 millones de euros, y de los 84 en Secundaria, ha recortado 31 millones. Es inadmisible. Son datos de la intervención general. Exigimos responsabilidades políticas por estos recortes porque hace unas semanas Marzà decía que si en su Conselleria había recortes se marcharía; pues ya tarda", ha afirmado.

Además, ha proseguido, hay que añadir "los impagos por falta de liquidez", ya que "no han pagado nada de los gabinetes psicopedagógicos municipales, de las ayudas individualizadas al transporte escolar, de formación del profesorado, de becas para alumnos de FP, para los programas Erasmus" y de las transferencias a los comedores escolares "solo han pagado la mitad, y a las universidades el 24%". "Esta falta de liquidez la sufren ahora los docentes y en septiembre los alumnos", ha concluido.