Tindre entre 18 i 30 anys, l'ESO i permís de conduir, requisits per a ser un dels 1.000 auxiliars de platja

El termini de presentació de les sol·licituds s'obri aquest dimecres i conclourà el divendres a les 14 hores i l'accés a l'oferta es realitza a través del web GVAJobs. Els joves que ja estiguen en el servici valencià d'ocupació (Labora) com a demandants d'ocupació simplement hauran d'inscriure's en aquesta oferta a través del web i els que no estiguen apuntats en Labora han de registrar-se abans com a demandants d'ocupació i després accedir a l'oferta.

Es publicaran tres ofertes, una per província, però els interessats poden postular-se solament a una, de manera que si es presenten a més d'una oferta, el sistema tindrà en compte únicament la primera inscripció.

Entre totes les persones que s'hagen postulat com a candidates, el sistema informàtic efectuarà una preselecció de 1.250 persones, ordenant en primer lloc als qui hagen romàs més temps d'alta en atur (sumant tots els períodes) i, en cas d'empat, seleccionant la persona de major edat amb el límit del requisit de 30 anys.

Els 1.250 preseleccionats rebran un correu electrònic en finalitzar el termini de presentació de candidatures, en el qual es facilitarà un enllaç per a un tràmit telemàtic on hauran d'aportar la documentació acreditativa dels requisits. Seran seleccionats un miler i la resta quedaran com a reserva per a possibles baixes o renúncies.

Aquests 1.000 assistents se'n van a distribuir per les platges dels municipis de les tres províncies. La província d'Alacant comptarà amb 418, la de València tindrà 348 i la de Castelló 234.

Seran contractats com a funcionari interí de la Generalitat de grup C2 i amb unes retribucions de 1.384,95 euros al mes. El contracte s'estendrà del 24 juny al 7 de setembre d'enguany, en jornades setmanals de 38 hores i 45 minuts.

L'horari serà de 10.00 a 20.00 hores, inclosos caps de setmana, alternant dos dies de treball i dos de descans. Els seleccionats tindran mobilitat dins de l'àmbit geogràfic provincial.

Les seues funcions són: vetlar pel compliment per part dels usuaris de les platges de les mesures de distanciament social tant en la zona seca com en els accessos; tasques de comunicació del document de Guia de Platges Segures; col·laborar en el control d'accés i aforament de platges; assegurar el correcte ús dels itineraris marcats per a l'entrada i eixida; col·laborar en amb els ens gestors a ordenar i planificar un adequat gaudi del bany; notificar incidències a la Policia Local; contactar amb el 112 en cas d'emergència i informar diàriament de l'ocupació de la platja.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha mantingut aquest dimarts una reunió de treball per a abordar aquesta iniciativa amb la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, i el director de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, José María Ángel.

Puig ha assegurat que aquests joves van a ser "la millor cara de la seguretat de les platges aquest estiu". "Volem un Mediterrani viu i segur, anem a tindre unes platges segures", ha dit, i per a això es realitzaran aquestes contractacions, que permetran als ajuntaments tindre més garanties i poder fer les seues pròpies previsions a l'hora d'organitzar les seues platges.