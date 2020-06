El jefe de los Servicios Generales del Ayuntamiento denuncia a Mario Gómez por "acoso laboral"

En declaraciones a Europa Press, Bernal ha lamentado que esta situación se remonta al mes de junio del año pasado, cuando el también portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento, Mario Gómez, se hizo cargo de la Concejalía de Fomento. Desde entonces, el jefe de los Servicios generales lamenta que viene sufriendo "bloqueos" y "presión psicológica".

Bernal ha señalado que Gómez es responsable de los Servicios Generales del Ayuntamiento, encargado de los 300 edificios municipales y los 700 vehículos del parque móvil del Consistorio, pero "no nos deja adquirir material de repuesto para su reparación".

"El mayor problema que se nos presenta es no poder dar servicio al ciudadano, porque hay vehículos de primera necesidad o de emergencias, como los de Policía Local, los de Bomberos, Protección Civil o Sanidad que, cuando salen lo hacen para salvar vidas", destaca Bernal.

En este sentido, se pregunta "qué ocurre" si no hay repuestos para reparar esos vehículos y hay un siniestro o una necesidad de salvamento. Así, advierte que "podemos tener una desgracia por no haber podido reparar un vehículo por falta de piezas". A su juicio, el ciudadano "debe estar más protegido", lo que considera su "deber".

El jefe de los Servicios Generales del Ayuntamiento explica que cuenta con unos 300.000 euros anuales aproximadamente para la reparación de vehículos, y Mario Gómez justifica su "bloqueo" de fondos alegando que "no es partidario de adquirir repuestos a través de contratos menores", es decir, con un importe máximo de 15.000 euros por proveedor.

Sin embargo, Bernal explica que los contratos menores "son legales por la Ley de Contratos, y están aprobados por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento". "El Gobierno habilitó los contratos menores para que no se compre siempre al mismo proveedor", según Bernal, quien señala que, por ejemplo, una vez que se ha comprado a una ferretería por valor de 15.000 euros se tiene que comprar a otra ferretería diferente.

Ha lamentado que este bloqueo "ocasiona un retraso en el funcionamiento del servicio que nos impide trabajar". Así, señala que los funcionarios "preguntan todos los días por qué no se repara su vehículo, al que a lo mejor le falta una batería o tiene un pinchazo", añade. "Reparar un pinchazo vale 5 euros, pero yo no puedo hacer un gasto si no lo puedo pagar", justifica.

Por ejemplo, ha señalado que el Ayuntamiento de Murcia ha tenido "tres meses parado" un vehículo isotermo de reparto de vacunas que no ha podido distribuir los cargamentos a los distintos centros y consultorios médicos del término municipal. Así, ha lamentado que los funcionarios de sanidad tenían que llevar las vacunas en nevera "como las que se usan para ir a la playa".

"ME DIJO A LA CARA QUE ME QUITABA DE MI PUESTO"

"Todo ello porque Gómez no quería firmar el repuesto, hasta que un día dijo que lo firmaba", según Bernal, quien añade que Gómez también incurre en tratamiento despectivo. "Me dijo a la cara que me quitaba de mi puesto de trabajo porque no era eficaz", según Bernal, quien pidió una explicación al concejal y "no me dio ninguna".

Posteriormente, critica que Gómez ha hecho reuniones con compañeros jefes de servicio del Ayuntamiento en las que "iba diciendo que se iba a cargar a jefes de servicio, y el primero era el de los Servicios Generales".

Bernal recuerda que acumula 15 años como jefe de sección y luego otros 15 años como jefe de servicio en el Ayuntamiento. "Han ido pasando distintos concejales en función de las corporaciones municipales y siempre ha sido lo contrario, siempre me han felicitado por la labor que hacemos a pesar de los pocos medios y la falta de personal que tenemos", afirma.

En el caso de los edificios municipales, lamenta que "tenemos muchos con goteras o con reparaciones mínimas como caída de azulejos o parches de pintura que no podemos hacer porque Gómez no nos firma los contratoos menores", critica.