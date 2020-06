Isabel II y Felipe de Edimburgo posan para dar la bienvenida a los 99 años del príncipe

Un 10 de junio de 1921, Felipe de Edimburgo nacía en el palacio de Mon Respos de Grecia. 99 años después, el consorte de la reina Isabel II celebra una primavera más y, en su honor, el palacio de Buckingham ha compartido una imagen de los dos en el jardín del castillo de Windsor.

"Esta nueva fotografía del Duque de Edimburgo y la Reina fue tomada la semana pasada en el cuadrángulo del Castillo de Windsor para celebrar el 99 cumpleaños de su Majestad Real que tendrá lugar mañana", escribe la cuenta oficial de la familia real junto a la imagen de la monarca y su marido.

En esta, se observa a la reina llevando un vestido floral amarillo de Angela Kelly y el famoso broche de diamante Cullinan V que heredó de la reina María de Teck. La que fuera reina consorte lo lució por primera vez en 1911 durante el Delhi Durbar, una ceremonia celebrada para refrendar la coronación de los reyes británicos como emperadores de la India.

La celebración del cumpleaños del Duque de Edimburgo se realizará este miércoles. Aunque solo será una comida sencilla a la que se unirán distintos miembros de la familia real británica por videoconferencia.

Por motivos de seguridad ante la crisis sanitaria, Isabel II y Felipe llevan desde el pasado abril aislados en el castillo de Windsor, por lo que no se espera ninguna visita extraordinaria que no sea virtual. La pareja real estaría pasando más tiempo juntos que en años anteriores, según cuentan expertos al tabloide The Daily Mail.

Actualmente, tienen a unas 20 personas trabajando para ellos en lo que se conoce como 'Operación Burbuja'. Mientras Felipe invierte horas leyendo, escribiendo o pintando, la reina todavía tiene que lidiar con muchas de sus labores como monarca, además de pasar tiempo con los ponis del Home Park de Windsor.