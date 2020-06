¿Encantado con el teletrabajo? Razones para disfrutar de la vuelta a la oficina

Ahora que la desescalada es un hecho, muchos han vuelto a trabajar a su oficina, a su fábrica o su local. Es lo que queríamos, ¿no? Dejar atrás el teletrabajo y regresar a nuestro centro de trabajo.

Aunque ta vez no sea así. Dicen algunas encuestas que trabajar desde casa ha aumentado nuestra satisfacción laboral, aunque a cambio se hayan trabajado más horas. O se estén trabajando más, porque, según UGT, el 40% de los trabajadores de la Unión Europea continúan trabajando desde sus hogares.

Si eres de los que te has acostumbrado al teletrabajo y casi por ello maldices la vuelta a la normalidad, en Evercom han recopilado algunos de los motivos que puede que hagan que recuperes la ilusión por volver a la oficina:

El reencuentro con los compañeros. Son aquellas personas con las que compartes más horas de tu día a día y con las que no solo compartes trabajo, sino también preocupaciones e inquietudes. No podrá haber abrazos, pero por lo menos estaremos juntos y podremos compartir nuestras experiencias cara a cara y no virtualmente.

Las cañas después del trabajo. Son compañeros; algunas veces, algo más; y en el mejor de los casos, hasta amigos. No hay nada mejor que terminar la jornada de trabajo que salir a tomar unas cañas, que no siempre ha sido fácil.

Desconectar de verdad. No es lo mismo estar como en casa en una oficina que convertir tu casa en tu oficina. Todos necesitamos desconectar, ya que al igual que salimos a tomar unas cañas, también necesitamos apagar el ordenador y no tener la sensación de que nunca abandonamos el lugar de trabajo.

El flujo de creatividad. Las plataformas online son alternativas perfectas para mantener reuniones. Sin embargo falta algo y la creatividad puede verse afectada. En este sentido, es importante encontrar un equilibrio entre lo presencial y lo online.

Comodidades. Trabajar desde casa está bien, pero no tenemos las mismas comodidades que en nuestro lugar de trabajo. Los escritorios, las sillas, las pantallas pensadas para pasar horas frente al ordenador no las tenemos en nuestros hogares, por lo que en las oficinas nos sentiremos mucho más cómodos.