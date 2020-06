Page hará suya ante Sánchez la exigencia de FEMP para que consistorios usen superávit en medio de su polémica con Tolón

En una rueda de prensa desde Cuenca, García-Page ha recalcado que en la recuperación "el papel de las autonomías y de los ayuntamientos va a ser más clave e importante".

García-Page ha aprovechado su visita a Cuenca para alabar la acción de regidor de su alcalde, Darío Dolz, quien "se puso a disposición" desde el primer día de la crisis para "ayudar en lo que pudo", algo que han hecho "casi todas las alcaldías de ciudades donde hay un centro hospitalario, pero no todas", ha criticado pero sin citar a nadie.

En su discurso, ha ensalzado la labor de los munícipes días después de que unas manifestaciones suyas en una entrevista en televisión sirvieran para que la alcaldesa de Toledo, Miligros Tolón, reivindicará la acción de los consistorios ante la pandemia, o el presidente del PP Castilla-La Mancha, Paco Núñez, critica sus palabras.

Sobre el líder de los 'populares', le ha recriminado directamente sus ruedas de prensa simultáneas con alcaldes del PP de todas las provincias "en las que han venido a decir que ellos son muy buenos y los del PSOE lo han hecho mal". "Hay que pensar mucho en cómo ha llegado a ese razonamiento", ha ironizado García-Page.

Aunque no ha citado a Milagros Tolón, que además de alcaldesa de Toledo es vicepresidenta de la FEMP, sí ha dicho que va a insistir a Pedro Sánchez para que ayude a este organismo. "Me comprometo a ayudar a la FEMP. A mí en el fondo no me han puesto en ningún cargo a dedo", ha señalado, justo dos días después de que la regidora toledana le indicara a que los ayuntamientos están cubriendo gastos que no son suyos durante la pandemia.

También y sin citar en ningún momento a Tolón, ha recordado que él fue su antecesor al frente del Ayuntamiento de Toledo, donde encontró "21 millones de ruina" cuando asumió el mando, pero de donde salió "dejando mucho dinero" ahorrado.

LA "DEMAGOGIA" DE LOS IMPUESTOS DE SUCESIONES Y DONACIONES

En otro orden de cosas, ha reparado en los impuestos de sucesiones y donaciones que gestionan las comunidades autónomas, tasas que pretende que se den por armonizadas esta legislatura.

"Es poco dinero pero ayuda a la gente a elegir dónde morirse. Las autonomías nos estamos haciendo competencia, y es una barbaridad. Es un buen momento para que estos impuestos tengan homologación y sean iguales en todo el país, aunque los gestionen las comunidades autónomas", ha apuntado.

Con todo, ha confiado en que esta legislatura busque "un punto de inflexión" para acabar con esta "broma fiscal" que provoca que las comunidades autónomas "se hagan daño".