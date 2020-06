Acusaciones de golpe de estado y féretros de víctimas de ETA en una nueva sesión de crispación en el Congreso

España vive ya el final de la desescalada y este miércoles el Congreso aprobará el decreto ‘nueva normalidad’ que vendrá después. Sin embargo, Gobierno y oposición no han dado muestras esta mañana de tener intención de desescalar en la crispación política o de intentar que la novedad tras la crisis del coronavirus vaya a ser un ambiente de mayor colaboración.Es más, a las puertas de la 'nueva normalidad', la operación Gürtel y ETA han vuelto a mencionarse este miércoles en el Congreso.

El Gobierno y el PP de han acusado mutuamente de intentar “derrocar” al Ejecutivo o mantenerse en Moncloa con las dudosas artes en una sesión de control donde ha sido constante la refriega por las manifestaciones del 8M, los muertos en las residencias de ancianos o la “purga” en la Guardia Civil. Tantos han sido los temas de confrontación que la crisis en el Ministerio del Interior que monopolizó las dos últimas sesiones parecía por momentos perder protagonismo. Hasta que la diputada de Vox Macarena Olona ha mostrado una fotografía de 2001 del ministro, Fernando Grande Marlaska, portando el féretro del magistrado asesinado por ETA José María Lidón, para mostrar “su degradación”.

La bronca ha sido en todos los frentes. A la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, se le ha colado una acusación sobre el 8-M en una pregunta de Vox sobre el sector turístico y hasta una ministra poco dada a la gresca como la de Política Territorial, Carolina Darias, ha subido el tono frente al diputado de UPN Carlos García Adanero en una pregunta sobre Derecho Civil Foral de Navarra. “No me hable a mí de respeto cuando no me lo tiene a mí; no le pido cortesía, le pido educación”.

El PP también ha arremetido en la sesión de control contra el "enchufe" en la Dirección General de Agenda Urbana de José Ignacio Carnicero, amigo del presidente del Gobierno. "Dónde queda la tan cacareada meritocracia de Sánchez, en el mismo sitio que sus promesas de no pactar con Bildu, ERC Podemos", ha espetado el popular Antonio González Terol al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que ha recordado al exalcalde Pozuelo que en este área, durante el Gobierno del PP, el único funcionario que la dirigía tuvo que dimitir por su implicación en la Gürtel.

En todo caso, la crispación política ha vuelto al Congreso de la mano de los primeros espadas. El presidente y sus vicepresidentes primera y segundo o el líder del PP, su portavoz parlamentaria o el grupo de Vox. Con todo, el amor y el sexo han asomado tímidamente por la sesión de control al Gobierno, cuando Carmen Calvo ha acusado a Cayetana Álvarez de Toledo de hacer con “sus verdades” lo mismo que aquella película, ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexto? “Habla de verdad, cuando lo único que ha hecho es manifestar sus verdades, enredar constantemente”, ha dicho la vicepresidenta primera a la portavoz del PP, antes de lanzarle la mejor propuesta de la mañana. “Tómese un café conmigo, con un par de horas por delante. Acéptelo”. No consta la respuesta de Álvarez de Toledo.

Al margen de este café pediente -y del que después, con menos convicción, le ha ofrecido el vicepresidente Pablo Iglesias al secretario general del PP, Teodoro García Egea- el rifirrafe en el Congreso ha empezado nada más abrirse la sesión, entre Pedro Sánchez y Pablo Casado. Se han acusado de lo mismo -de fomentar la crispación- y ambos se han mostrado dispuestos a rebajar el tono, pero sin signos de que vaya a ser así.

Intento de derrocar al Gobierno

“Menos mal que iba usted a moderarse”, ha dicho Casado a Sánchez, al que ha acusado de “incompetencia” de un “caótico mando único” y de “abusar del estado de alarma” y de “enchufar” a amigos en altos cargos, temas que a lo largo de la sesión han ido pormenorizando sus diputados. “Aquí, quien no alaba a Sánchez, crispa”.

En respuesta, Sánchez ha numerado medidas económicas como los ERTE, las líneas ICO y el ingreso mínimo vital y ha acusado al PP de estar alentado mientras tanto una operación para “derrocar” al Gobierno. “¿Qué ha hecho la oposición, qué han visto los ciudadanos en la última semana?”, ha preguntado Sánchez a Casado. “La derecha y la ultraderecha creando un frente común para descabalgar un Gobierno elegido democráticamente por los ciudadanos. “Utilizar el virus para para derrocar al Gobierno de España”, ha continuado el presidente. “El resultado ha sido un gran fracaso, el Gobierno sigue en pie”, ha asegurado.

No ha sido la única vez que se ha hablado de golpe de estado en este miércoles en el Congreso. La portavoz del PP ha exigido una rectificación a Calvo por “atreverse a afirmar que el PP está implicado en un golpe de estado”. “O lo demuestra, o asume con lógico rubor la verdad”. “Diga que ese fantasmagórico golpe de Estad es un maligno bulo con único propósito de camuflar la responsabilidad del Gobierno en la muerte de miles y miles de españoles”, ha exigido Álvarez de Toledo.

“La pregunta no es en qué andamos nosotros, ustedes andan andan en lo mismo que hizo presidente al señor Sánchez, desligitimando y consintiendo a los golpistas mientras ultranjan a los demócratas”, ha dicho la portavoz del PP tras afear que vaya a reactivarse la ‘mesa de diálogo’ sobre Cataluña o pactos con Bildu.

Fallecidos en residencias

La parte más parecida a controlar al Gobierno por la gestión de la pandemia ha llegado por el lado de los fallecidos en residencias y por las manifestaciones del 8-M. Según ha dicho, el líder de Podemos era “el único que manda en este tema”. “Que mientan no es una novedad, pero a los niveles que lo están haciendo cuando se trata de vidas de ancianos es deleznable”, le ha contestado Iglesias, que ha recordado -orden ministerial mediante- que el Gobierno dio orden a los gobiernos autonómicos de “intervenir los centro residenciales”, que quedaron bajo las órdenes de las comunidades.

También en la Comunidad de Madrid, donde Iglesias ha recordado la “orden ilegal e inmoral” de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, para no derivar a los ancianos a los hospitales. “Qué poca vergüenza, señorías”, ha espetado Iglesias a García Egea.

A qué huelen las mujeres

El mismo día en que el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, está llamado a declarar en la instrucción contra el 8-M, los reproches al Gobierno por las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer han sido constantes, tocara de lo que tocara preguntar. Empezando por la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que también ha colado el tema en una pregunta sobre impuestos del portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.

Tras asegurarle que “este Gobierno no va a subir los impuestos ni a las clases medias ni a los trabajadores”, Montero ha lanzado una andanada tanto a Vox como al PP. “No me preocupa del todo la posición del Vox, me preocupa la del PP. Ustedes dijeron del Orgullo que era una manifestación que dejaba mal olor y ayer el señor Maroto [el portavoz del PP en el Senado] dijo que España huele a 8-M. Señores del PP, ¿a qué huele el 8-M, a qué huelen las mujeres”.

Frente a estas acusaciones, la diputada del PP Marta Prohens se ha esforzado este miércoles por dejar claro que para el PP “el feminismo no es culpable” del aumento de los contagios. “Usted sí”, le ha espetado a la ministra de Igualdad, Irene Montero. “¿Por qué obstaculizan la investigación judicial, cuándo vieron que la distancia social era clave para evitar contagios, lo compartieron con el resto de mujeres para que pudiéramos elegir como hicieron ustedes?”, ha interrogado a la ministra. “Usted no es el feminismo, usted en la autoridad que ocultó a las mujeres que estaban en peligro”.

Montero ha asumido el mea culpa del Gobierno -”llegamos tarde porque no lo sabíamos, ni en España ni en Europa”- antes de lanzarse, ella también, al ataque, en su caso contra el PP. “Yo acudí a las movilizacionse del 8-M porque los derechos de los que usted y yo disfrutamos son consecuencia de la lucha de las mujeres (…) Por eso es tan importante hacer política feminista y ustedes no han apoyado en esta Cámara ni el reglamento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, al ingreso mínimo vital lo han llamado ‘paguita’ y dicen que el movimiento feminista trae muerte. Lo que trae muerte es la violencia machista”.

El féretro de una víctima de ETA

A pesar de que este miércoles ha habido otros muchos temas de confrontación, la sesión de control también ha dado para que el PP y Vox volvieran a interrogar al ministro de Interior sobre el cese del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos o su intento de injerencia en una instrucción judicial.

La diputada popular Beatriz Fernández Fanjul ha afirmado que ha recordado al ministro el lema que coreaba en la manifestación del 8-M para adaptarlo a la crisis de Interior. "Como gritaban ustedes el 8-M, 'no se besa, no se besa', aplíquese el cuento: los informes de la policía judicial no se tocan, no se tocan".

Aunque este miércoles las referencias al 8-M han ganado a la crisis de Interior, ha sido esta la que ha provocado el momento más tenso, cuando la diputada de Vox Macarena Olona ha querido mostrar la "degración" de Marlaska, sacándole una foto de cuando en 2001 fue uno de los seis jueces que portó el féretro del magistrado José María Lidón, asesinado por ETA, con otra del año pasado en el Congreso, "aplaudiendo como ministro a los herederos proetarras".

"La realidad que se esconde es que usted odia profundamente a la Guardia Civil y el origen está en hace 20 años en Bilbao", ha dicho Olona. "Diga qué ocurrió, cómo tuvieron que recordarle que la lucha contra ETA no es compatible con la cobardía y qué hizo para evitar que determinadas informaciones saliesen a la luz pública".

Olona no ha dado más datos de lo que podría ser una referencia a la instrucción del chivatazo a ETA conocido como el 'caso Faisán' y Marlaska le ha respondido exigiéndole a ella valentía para hablar a las claras y afirmando, en una nota claramente personal, que "yo me he librado hace mucho de la dictadura de la mirada ajena, pero también de la de los silencios".

"Sea suficientemente valiente de decir qué hice o qué dejé de hacer", ha exhibido Grande-Maslaska a Olona, visiblemente dolido por la foto del féretro de su "compañero" Lidón. "Quien le habla y portaba ese féretro sigue siendo el mismo que está aquí, el mismo que ha sido amenazado por ETA".