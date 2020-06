Detingut després de caure d'una moto presumptament robada i donar positiu en alcohol a València

Els fets van ocórrer aquest dimarts a les 3.50 hores en el carrer Guillem de Castro, on els agents van observar un home caure de la moto quan circulava a escassa velocitat i reincorporar-se per a continuar la marxa.

En acostar-se, els policies es van adonar que aquest home presentava símptomes d'embriaguesa, el ciclomotor no tenia les claus del contacte posades i s'eixien els cables elèctrics pontejats.

La patrulla va esbrinar la titularitat de la moto i li va practicar la prova d'alcoholèmia, que va donar positiu. A més, no va aportar tampoc el permís de conduir. Per tot açò va ser detingut com a presumpte autor del robatori d'un ciclomotor i un delicte contra la seguretat vial.