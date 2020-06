El ponent farà pujar les temperatures en els tres pròxims dies a la Comunitat Valenciana fins a superar els 30º

Així, aquest dimarts i dimecres les temperatures estan sent "relativament fresques" per a aquestes dates de juny. A més, aquesta jornada no es descarta algun núvol d'evolució i alguna arruixada amb tempestat aïllat en l'interior a la vesprada.

No obstant açò, a partir de demà la Comunitat Valenciana entra en una situació de tres dies consecutius de vent de ponent, la qual cosa donarà lloc a un ambient amb poca nuvolositat i temperatures depassant els 30ºC.

D'aquesta manera, les temperatures aniran en ascens des d'aquest dijous especialment les màximes en el litoral de València on es passarà dels 25º de hui als 29 de demà, els 30 de divendres i els 31 de dissabte.