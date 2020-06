L'Audiència d'Alacant absol els 34 acusats de la peça separada del cas Brugal pel contracte del fem d'Oriola

Entre els acusats, ara absolts, estaven l'empresari Angel Fenoll i els exalcaldes del PP d'Oriola Mónica Lorente i José Manuel Medina.

La defensa de Lorente ha confirmat, a Europa Press, l'absolució dels 34 acusats i ha estimat que la decisió "era de justícia, era prou evident i prou d'esperar".

L'Audiència va jutjar 34 persones, empresaris i polítics del Baix Segura per la suposada falsificació de la contracta del fem d'Oriola.

El fiscal sol·licitava 37 anys i 8 mesos de presó per a Fenoll per prevaricació, frau, suborn, tràfic d'influències, extorsió, coaccions, associació il·lícita, delicte electoral i ús d'informació privilegiada; 12 anys de presó per prevaricació, frau i suborn per a Medina i huit anys de presó per prevaricació per a Lorente.