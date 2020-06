Compromís pregunta al Govern pels escuts franquistes en "almenys" tres casernes de la Guàrdia Civil de València

Els escuts estarien en la Comandància de la Guàrdia Civil de València, al carrer Calamocha; en la Guàrdia Civil destacament València-B, al carrer Tírig, i en la caserna situada en el passeig Cantarranas.

Mulet també vol saber quines casernes o edificis utilitzats per la Guàrdia Civil, les Forces Armades o la Policia Nacional segueixen tenint busts, escultures o plaques, quadres, fotografies o símbols o escuts franquistes, així com el detall de cada instal·lació i la seua ciutat.

"Després de tants anys de 'democràcia' i 13 anys després d'aprovar la prohibició d'aquests símbols, que la pròpia administració general de l'Estat no els haja retirat de llocs tan visibles com casernes de la tercera ciutat més poblada, demostra que la llei és insuficient i que als successius governs i ministres competents no els ha preocupat gens ni mica esborrar aquests vergonyosos rastres de franquisme", ha criticat en un comunicat.