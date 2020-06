Cáritas Mérida-Badajoz atendió en los primeros meses del Covid a 4.047 personas, de las que 744 no habían acudido antes

Este dato y el hecho de que en "muchos casos" se atiende tanto a la persona como a su familia supone que 10.294 personas se han visto beneficiadas de la ayuda que Cáritas ha proporcionado para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, medicamentos, suministros energéticos o alquiler de vivienda, entre otras.

Así lo han destacado el director, Jesús Pérez Mayo, y el delegado de Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz, Francisco Maya Maya, en una rueda de prensa telemática en la que han presentado la Memoria Institucional 2019 y han destacado que, en total, son 131 Cáritas Parroquiales donde se realiza la acogida y atención primaria en la diócesis.

Respecto a la labor de Cáritas durante estos meses de Covid-19, Pérez Mayo ha hecho hincapié en que entre marzo y abril han atendido casi a la mitad de las personas atendidas durante un año en 2019, mientras que en relación a los datos correspondientes a mayo y junio ha reconocido que no los tienen "todavía".

No obstante, ha confiado en que con la "tímida reactivación de la economía" haya personas que "afortunadamente" tengan que dejar de acudir a Cáritas. "Personalmente creo que cuando vamos a poder ver el efecto de esta crisis va a ser después del verano", ha matizado, así como que el perfil de las personas que se han acercado a Cáritas en estos meses de pandemia "con toda seguridad es diferente" y responde a una imagen "diferente" a la habitual, como podría ser el caso de personas cuyos ingresos hayan caído.

DATOS DE 2019

Según han destacado Francisco Maya y Jesús Pérez Mayo, durante el conjunto del año 2019 Cáritas Mérida-Badajoz atendió a 7.741 personas, un 18 por ciento más que el año anterior, y se han beneficiado de las ayudas de la institución un total de 14.778 personas, de la mano del trabajo de 1.452 personas voluntarias, junto a los 5.624 socios y donantes que apoyan la labor de Cáritas y un dato que, como ha considerado Pérez Mayo, "por sí solo si no hubiera pasado nada ya" les preocuparía porque "estaría hablando de una sociedad precaria".

Asimismo, ha continuado, el perfil de personas que se acercaron en 2019 a la institución tiene rostro de mujer, de nacionalidad española (un 62,2 por ciento), con edades comprendidas entre 45 y 64 años (41,83 por ciento) y entre 25 y 44 años (un 37,91 por ciento).

Las ayudas en alimentación, con un 47 por ciento, sigue siendo la más solicitada, y por lo tanto suponen las cuantías económicas más elevadas, mientras que los gastos para la vivienda y sobre todo en el alquiler suponen un 22 por ciento del total de las ayudas ofrecidas; y los gastos en suministros, siendo relativamente bajo el número de ayudas, en términos económicos alcanzan el 12 por ciento del total de las cuantías económicas.

Del mismo modo, el 26 por ciento de las personas atendidas durante el 2019 llevan más de 3 años recibiendo ayudas desde la institución; y las que llevan 1 o 2 años, con un 55 por ciento, son las más numerosas.

El resto, un 19 por ciento, son personas nuevas que no habían solicitado ayuda a Cáritas, lo cual indica un crecimiento de un punto, con respecto al año anterior, en las personas y familias en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social en la Archidiócesis.

Según esta memoria, para el desarrollo de la acción de Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz, que se complementa con casi medio centenar de proyectos de infancia y familia, mujeres o mayores a través de las Cáritas Parroquiales o los centros residenciales de atención integral o de promoción y empleo, en el año 2019 se invirtieron un total de 2.288.951,06 euros, distribuidos en los diferentes programas y proyectos, permitiendo así mejorar la vida de las personas con las que trabajan.

FIESTA DEL CORPUS CHRISTI

Francisco Maya ha explicado que esta memoria se presenta cada año con motivo con la Fiesta del Corpus Christi y del Día de la Caridad, a la vez que ha querido mostrar el agradecimiento de Cáritas a los voluntarios, a los donantes, a las instituciones y a todos los que están haciendo "posible y viable" ayudar en la actual situación con motivo del Covid-19 a los más vulnerables y en riesgo de exclusión, sobre lo cual ha destacado que Cáritas "nunca cierra".

En su intervención, se ha referido además al pabellón para personas sin techo abierto en el polideportivo 'Las Palmeras' de la ciudad Badajoz, donde la coordinación entre todas las instituciones ha hecho posible dar respuesta "eficazmente a los problemas más cruciales de la sociedad".

"Esto que estamos aprendiendo dentro de la pandemia es algo que tendremos que continuar, esta labor de coordinación eficaz que haga posible que afrontemos conjuntamente una lucha contra la pobreza, no solamente en Badajoz ciudad sino en la provincia", ha valorado Maya, para quien durante todo este tiempo la iglesia ha estado en el lugar en el que estaban los más pobres, los enfermos, los ancianos o, a través de las Cáritas, dando respuesta "inmediata" a las necesidades de los más vulnerables.

FONDO DIOCESANO DE COMUNIÓN FRATERNA

Por último, Jesús Pérez Mayo y Francisco Maya han rememorado que desde Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz no quieren "dejar a nadie atrás" ante la crisis que la pandemia del coronavirus está dejando en la sociedad y que, por ello, el arzobispo Celso Morga ha puesto en marcha el Fondo Diocesano de Comunión Fraterna, el cual estará gestionado por Cáritas.

Según ha concretado Francisco Maya, actualmente el fondo cuenta con unos 600.000 euros entre las cuantías aportadas por la Diócesis, Cáritas Diocesana y de España, la Conferencia Episcopal, parroquias, instituciones o donantes, y su objetivo es dar ayudas para atender las necesidades "más inmediatas" de las personas y de las familias, así como "pequeñas proyectos" o microcréditos.

Así, Pérez Mayo ha agregado que el fondo "no está cerrado" y que responde a que les "preocupaba desde el principio no solo lo que está pasando" con el coronavirus "si no la consecuencia", que "no se van a ver solo en un mes ni en tres meses" sino "en años", por lo que el fondo "está abierto tanto a las aportaciones, como a las acciones" relativas estas últimas a satisfacer necesidades básicas y a la promoción de las personas a través de su inclusión.