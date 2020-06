Joe Exotic ('Tiger King') suplica que le saquen de la cárcel: "Las heridas no se curan, moriré en dos o tres meses"

Tiger King ha sido una de las docuseries de éxito en los últimos meses. Emitida en Netflix, la producción original de la plataforma de streaming invita a conocer la vida de Joe Exotic, dueño de un zoo ubicado en el estado de Oklahoma (EE UU).

Sin embargo, la ficción supera muchas veces la realidad y el, cuanto menos, peculiar dueño del parque fue condenado a prisión por abuso de animales y por intentar acabar con la vida de Carole Baskin, con quien mantenía una intensa y pública enemistad.

Ahora, desde la cárcel, Exotic ha escrito una carta dirigida a sus seguidores a la que ha tenido acceso TMZ y en la que denuncia su precaria situación.

"Gracias por el apoyo y amor que he recibido de todas las partes del mundo. La pandemia ha terminado y ahora os pido que le pidáis al presidente Trump que mantenga su palabra y remedie este error y me conceda un milagro", escribe.

"Os pido que le pidáis al presidente Trump que mantenga su palabra y remedie este error y me conceda un milagro"

"Mi alma está muerta, sufro cada día para mantener la poca esperanza que puedo encontrar. Me mantienen encerrado todo el día. Ni siquiera sé si sigo casado, parece que todo el mundo está tan ocupado ganando dinero y haciéndose famoso como para que reciba una sola carta de Dillon", indica el empresario.

"Me mantienen encerrado todo el día. Ni siquiera sé si sigo casado"

Además, tras pedir a Kim Kardashian y Cardi B, asegurando no haber hecho "nada malo", denuncia la grave situación de salud que tiene, ya que no está recibiendo las transfusiones de sangre mensuales que requiere. "No me las han hecho desde enero. Estoy perdiendo peso, las heridas no se curan. Moriré en 2 o 3 meses. Es como si me hubieran mandado al corredor de la muerte", sostiene.

Exotic señala a "fiscales y agentes", a quienes acusa de mentir "bajo juramento" en el juicio al que se le sometió y en el que fue finalmente condenado.