Las mejores hipotecas para no depender del euríbor

A la hora de contratar un préstamo hipotecario, una de las cuestiones que se tienen en cuenta es el posible comportamiento del euríbor. Ante un escenario de incertidumbre como el que estamos viviendo y tras la ligera subida en abril y mayo de este índice, muchas personas esperan que no traspase la línea del 0%.

El euríbor termino en abril con una tasa media mensual del -0,108% y en mayo se situaba en -0,081%. Sin embargo, los expertos consideran que este índice de referencia de las hipotecas se mantendrá en niveles negativos a lo largo de 2020.

"Ante situaciones de gran incertidumbre como ésta, los bancos se vuelven suspicaces y no saben si el otro banco al que prestan dinero (lo que subyace al índice del euríbor) está saneado o no. En mi opinión, no creo que sea más que una subida temporal, y seguramente veamos el euríbor en niveles negativos durante bastante tiempo", destaca en un artículo Juan Villén, responsable de idealista/hipotecas.

¿Una hipoteca fija es una buena opción?

Ante la posibilidad de riesgo futuro al contratar una hipoteca variable, muchas personas están optando por la contratación de hipotecas fijas que superan, por primera vez, a las variables, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Teniendo en cuenta esta tendencia, desde HelpMyCash han analizado la oferta hipotecaria actual y han comparado las condiciones de financiación para determinar cuáles son las tres opciones más económicas para financiar la compra de una vivienda sin depender del euríbor.

Uno de los principales resultados del análisis es que las hipotecas fijas del mes de junio no son mucho más caras que las ligadas al euríbor. De hecho, "con un tipo de interés que ronda el 1,50%, estos productos viven su mejor momento de la última década", señalan.

1. 'Hipoteca A Un Paso' de Ibercaja: una opción para ahorrar en intereses

La hipoteca a tipo fijo de Ibercaja ocupa la primera posición del análisis realizado por HelpMyCash ya que su tipo de interés es del 1,50% con un plazo de amortización de hasta 20 años. Por tanto, es una buena opción para ahorrar en intereses.

La condición para conseguir una financiación del 80% es domiciliar unos ingresos de 2.500 euros mensuales entre todos los titulares. Por otro lado, "los clientes que contraten este préstamo hipotecario no tendrán que pagar ninguna comisión, ya que este banco no les cobrará ningún coste de apertura ni por amortizar el capital por adelantado".

Como ejemplo práctico, para un préstamo hipotecario de 150.000 euros, el coste total sería de aproximadamente 23.700 euros y las cuotas de 725 euros al mes con esta hipoteca a tipo fijo.

2. 'Hipoteca Inteligente Fija' de Evo Banco: más flexibilidad

Esta hipoteca ocupa la segunda posición de la clasificación al tener intereses bajos y más flexibilidad en el pago de cuotas. El tipo de interés es del 1,55% sin depender del plazo de amortización, que puede ser de hasta 30 años. De esta manera, esta hipoteca ofrece la posibilidad de que las cuotas sean más económicas y, además, no tiene vinculación.

Esta opción también financia hasta el 80% del precio de la vivienda y "está pensada para clientes que prefieran unas mensualidades más bajas sin importarles en exceso que el coste total de la hipoteca se encarezca". Por otra parte, no tiene comisiones de apertura ni de amortización anticipada. Además, tiene una comisión del 0% para subrogación.

Por ejemplo, para financiar una hipoteca de 150.000 euros en un plazo de 25 años, el coste total sería de 30.000 euros (más que en Ibercaja), pero las cuotas mensuales no superarían los 600 euros.

3. 'Hipoteca Fija' de Coinc: comodidad para devolver el dinero en menos tiempo

La tercera opción es la hipoteca a tipo fijo de Coinc, un producto online y sin vinculación. Según el análisis, el tipo de interés es variable dependiendo del plazo: del 1,50% a 10 años, del 1,55% a 15 años, del 1,59% a 20 años, del 1,64% a 25 años y del 1,69% a 30 años.

También se puede financiar hasta el 80% del precio de la vivienda, pero esta hipoteca sí tiene comisiones de amortización anticipada y de subrogación cuya penalización es del 2% en los 10 primeros años y del 1,5% después de este tiempo.

En este caso, al contratar un préstamo hipotecario de 150.000 euros, el coste total rondaría entre los 11.000 y los 40.000 euros dependiendo del plazo de amortización. De esta manera, "podríamos elegir entre pagar unas cuotas de alrededor de los 1.000 euros en pocos años o ir más desahogados con mensualidades de menos 550 euros".