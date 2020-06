Sara Carbonero recupera su día a día por las calles de Oporto con un deslumbrante vestido 'boho chic'

Después de un año complicado, Sara Carbonero se ha dejado ver por las calles de Oporto, acompañada por Iker Casillas y unos amigos, para almorzar en una terraza de la ciudad portuguesa.

Según cuenta la revista Hola, la periodista deslumbró con su corte pixie, que combinaba a la perfección con un vestido blanco muy bohemio y un sombrero de paja habitual en la presentadora, creando un conjunto boho chic muy favorecedor.

Pese a los episodios de su enfermedad y el infarto que sufrió Iker en mayo del pasado año, la pareja inicia una nueva temporada llena de cambios, donde puede entrar en sus planes la vuelta a Madrid, una vez terminado el contrato del futbolista con el Oporto F.C desde julio del 2015.

Hace solo una semana la familia celebraba el cuarto cumpleaños de su hijo Lucas, al que Sara dedicó unas tiernas palabras en un post de Instagram. Un niño que ha comprendido mejor que muchos adultos la situación que estamos viviendo.

"Aunque ya nos hayamos acostumbrado no deja de ser curioso que tu hijo pequeño te pregunte si “cuando termine el coronavirus podrá invitar a los amiguitos del cole a su cumpleaños”. Le respondes que por supuesto que sí, sin saber muy bien cuándo llegará ese día, y fuera de todo pronóstico se queda conforme", comenzaba escribiendo la presentadora.

"Me resulta sorprendente a la vez que alentador comprobar cómo los niños, tan chiquititos han interiorizado y asumido una situación que sigue frustrando a muchos adultos. Lucas nunca ha soplado las velas en el mismo sitio: Algarve, Cerdeña, Navalacruz, por este orden, su día siempre nos ha pillado en un sitio diferente y por eso este año le hacía una tremenda ilusión tener una merienda con todos sus amigos cantándole los 'Parabéns'", continuaba.

"Hoy, al despertarse me ha dicho que ya era muy mayor, porque con dos años no le gustaba el huevo frito ni los champiñones, ahora si - ¿Qué más cosas no hacías con dos años y que ahora ya consigues hacer? - le he preguntado - No hablaba bien mamá, entonces ya pensaba que te quería mucho pero no te lo podía decir", expresaba Sara Carbonero.

"Hoy celebramos tu vida. Feliz cumpleaños pequeño, por muchos años más pidiendo cosquillas en la espalda y en las manos para dormirte, enamorándonos con tu risa pillina y auténtica, siendo testigos de tus carreras al sprint con las manos detrás , “modo Sonic”. Por muchos años más pensando que puedes cambiar el mundo con un palo de cualquier parque haciendo las veces de varita de Hogwarts. Y en definitiva , maravillándote ante todas esas cosas pequeñitas que en realidad son las más grandes como tú bien sabes. Por muchos más años aprendiendo de ti", terminaba de escribir la periodista en un texto que ha emocionado a muchos que lo han leído.