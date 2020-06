Detingut a Cullera un jove que llogava per internet vivendes per tota Espanya de forma fraudulenta

20M EP

Agents de la Guàrdia Civil de Novelda han detingut a Cullera (València) un jove de 29 anys per llogar per internet vivendes per tota Espanya de forma fraudulenta. Se li imputen, almenys, 13 delictes d'estafa i quatre delictes d'usurpació d'estat civil, segons han informat fonts de l'Institut Armat.