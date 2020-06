La pandèmia aguditza la bretxa de gènere en el si de les llars

La paralització de l'activitat per a reduir el risc de contagi durant la pandèmia, inclòs el tancament dels centres educatius, ha obligat les famílies a adaptar la vida de moltes llars al teletreball dels adults, en molts casos amb la presència de menors que precisen d'atenció escolar.

No obstant això, aquests canvis no estan afectant amb la mateixa intensitat a homes i a dones, ja que la participació en les activitats laborals, domèstiques i de cures és “desigual entre gèneres”, segons un estudi realitzat per l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (Ivie).

La investigació subratlla que les dones estan suportant molta més pressió, perquè abans de la Covid-19 ja dedicaven 85 minuts diaris més a les tasques domèstiques i cura de familiars que els homes.

Els homes fan més treball remunerat

La dedicació a les activitats remunerades és més intensa entre els homes, amb una mitjana d'hores setmanals de 38,8, enfront de les 32,9 hores que destinen les dones. No obstant això, les dones treballadores empren 27 hores al treball no remunerat, principalment cura de persones i tasques domèstiques, mentre que els homes treballadors només 14, la qual cosa implica que en el còmput total, les dones superen als homes, amb una durada global de jornada laboral i domèstica de 60 hores setmanals enfront de les 53 dels homes.

Les diferències es mantenen tant entre treballadors a temps complet com parcial, en famílies amb i sense fills; i en el cas de parelles que treballen i que no treballen. L'estudi detalla que el 47,5% de les dones cuiden diàriament dels seus fills o nets, enfront del 31,7% dels homes. A més, elles dediquen una mitjana de 39 minuts diaris més que els homes a l'educació i cura dels xiquets i 46 minuts més a cuinar o fer altres tasques domèstiques.

La conciliació és més complicada per a elles

Les diferències per gènere en el temps dedicat al treball remunerat i a les activitats no remunerades impliquen que conciliar la vida laboral i personal és molt més exigent per a les dones. A més, el pes d'homes i dones és diferent per branques d'activitat i per ocupacions, i per eixa raó el teletreball té també un biaix de gènere.

El 25% de les dones es concentra en sectors productius amb elevades possibilitats de teletreballar, com l'educació i el sector d'activitats sanitàries i serveis socials, que tenen una possibilitat de teletreballar del 52% i 31%, respectivament; mentre que el 27% dels homes es concentra en sectors que tenen un menor potencial de teletreball, com la indústria manufacturera (15,5%) i la construcció (11%). És a dir, les dones tenen més pes en el teletreball durant el confinament, quan els menors a càrrec també estan ara a les seues cases, assenyala l'estudi de l’Ivie.

Els problemes de conciliació es registren en els 4,5 milions de llars amb menors de 14 anys que hi ha a Espanya, però són “especialment greus” en els 1,88 milions de llars monoparentals, el 81% d'ells formats per dones amb fills.

En opinió dels investigadors, empreses i Administració haurien de fomentar la racionalització dels horaris, la reducció de la jornada laboral, la concentració de dies hàbils o el repartiment del treball. No obstant això, en aquest punt, alerten del risc que representa que el treball a temps parcial es concentre en exclusiva sobre les dones.

Pot suposar un risc

L'estudi destaca que la prolongació en el temps de les mesures de confinament pot provocar “conseqüències rellevants, tant a nivell laboral com familiar i de salut”, per a les dones. En eixe sentit incideix en la necessitat de “redistribuir les càrregues de treball domèstic”.