¿Qué es y cómo se calcula el EBITDA?

El EBITDA es un indicador financiero para las empresas y es una abreviatura de los términos Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Esto quiere decir que se trata del beneficio de la empresa antes de restar los gastos de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones de las inversiones. El objetivo de este indicador es "obtener una imagen fiel de lo que la empresa está ganando o perdiendo en el núcleo del negocio", tal y como señalan en Banco Santander.

Este indicador no está incluido en los resultados de una empresa, pero es esencial para analizar si el negocio está ofreciendo rentabilidad ya que representa el beneficio bruto calculado antes de la deducibilidad de los gastos financieros.

¿Para qué sirve el EBITDA?

El EBITDA sirve para valorar si un proyecto tiene o no rentabilidad y su principal utilidad es mostrar los resultados de un negocio sin considerar aspectos financieros ni tributarios. Por tanto, "te permite saber si el motor de tu empresa, el negocio en sí, funciona o no más allá de otros ajustes o de cómo lo hayas financiado", añaden desde el Banco Santander.

Por otra parte, este indicador puede servir para comparar los resultados de la empresa, así como sus datos y su situación, "ya que muestra una información que no está afectada por el apalancamiento financiero, por los impuestos ni por los costes de amortización, que en determinadas empresas son muy altos".

Otra de las funciones del EBITDA es analizar la solvencia de la empresa al poder estimar cuál es el flujo de efectivo disponible de forma más abreviada. "Te muestra cuánto dinero le queda a tu negocio para pagar sus deudas una vez restados sus gastos más importantes".

¿Cuáles son los tipos de EBITDA?

El EBITDA puede ser positivo, lo cual significa que el el negocio genera rentabilidad sin tener en cuenta los gastos financieros y fiscales. Sin embargo, "la rentabilidad final del mismo dependerá de la gestión respecto a las políticas de financiamiento, tributación, amortización y depreciación de la empresa", indican en Rankia.

Por otro lado, si el EBITDA resulta negativo significa que se debe plantear la continuidad del proyecto al no ser viable. Aunque este indicador financiero no se incluye en el estado de resultados de una empresa, "es muy utilizado porque hace referencia a la capacidad de la empresa para generar beneficios considerando únicamente su actividad productiva", añaden.

De esta manera, las empresas podrán tener una base de referencia de cuál es el flujo de efectivo real del que dispone para asumir el pago de las deudas tras la inversión.

¿Cómo se calcula?

El EBITDA se calcula en base al resultado final de explotación de una compañía, sin incorporar gastos financieros como los intereses de la deuda, tributarios (impuestos), depreciaciones y amortizaciones (recuperación de la inversión). Los pasos para calcular este indicador, según Rankia, son los siguientes:

Primero hay que calcular el beneficio o utilidad neta de la compañía restando los gastos y costes a los ingresos en el estado de resultados. Esto es lo que se conoce como EBIT o resultado operativo. Después, se suman los costes de depreciación. Por último, se añaden los costes de amortización.

¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de analizar el EBITDA?

Este indicador no se puede utilizar para medir la liquidez que genera la empresa porque "no tiene en cuenta otros flujos de tesorería como los pagos financieros o las ventas y compras que aún no se han hecho efectivas", señalan desde Rankia, aunque incluya las depreciaciones y amortizaciones.

A la hora de interpretar los resultados, un EBITDA alto puede indicar un alto nivel de apalancamiento en la empresa por lo que su capacidad de obtener beneficios se puede ver reducida. En todo caso, aunque es un indicador importante en la empresa, "por si solo no es suficiente para determinar si un proyecto es o no rentable" y se debe analizar junto con el resto de indicadores del negocio.