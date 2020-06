La Fiscalia de València insta a reforçar la inspecció de residències davant un rebrot

Les residències de persones majors han sigut un dels principals focus de coronavirus i també han concentrat a gran part de les víctimes mortals de la pandèmia pel perfil dels seus usuaris. Per a evitar possibles rebrots, però també com a manera de repensar aquest model d'actuació, la coordinadora de la secció Civil de la Fiscalia de València, Ana Lanuza, demana reforços de personal per a l'àrea d'inspecció: “Ha d'haver-hi un abans i un després”, assegura.

La responsable d'aquesta àrea del Ministeri Públic assegura que aquesta setmana es mantenen obertes 18 diligències preprocessals civils en centres de majors, una menys que la setmana anterior. Sobre aquest tema, explica que al llarg d'aquesta setmana s'han arxivat tres diligències obertes en centres de la província de València en complir els criteris d'un mes sense morts o sense contagis, mentre que s'han hagut d'obrir dos a la província de Castelló davant un increment de morts.

Lanuza afirma que la situació actual en les residències de la Comunitat Valenciana és “bastant bona” i ja es compta amb els mitjans necessaris per a fer front a la malaltia, excepte en un centre que es queixa de falta de material. La fiscal avisarà d'aquest incident a la Conselleria de Sanitat i considera que ha d'haver-hi algun tipus d'error en la cadena de transmissió.

A més, destaca el fet que en molts centres ja no hi haja positius per Covid-19 o que existisquen casos lleus de persones asimptomàtiques. “En general les coses estan bé”, exposa. No obstant això, ha demanat no baixar la guàrdia, en primer lloc, perquè encara existeix un número considerable de morts residents i, en segon terme, per a previndre possibles rebrots.

Sobre aquest últim aspecte, Ana Lanuza ha manifestat que ara “l'important és previndre per al que puga passar”. I ha reclamat un augment de personal en el servei d'inspecció de centres, ja que actualment és “limitat”. “S'hauria de reforçar per a detectar si fan falta en residències més metges, infermers o material. Ha d'haver-hi un abans i un després, reforçar per a previndre”, incideix.

De la mateixa manera, considera que, davant un possible rebrot, s'hauria de mantindre a personal sanitari en aquests centres perquè són “igual d'importants” que a hospitals o centres de salut. “Que aquests sanitaris estiguen en els centres de majors és igual d'important que el fet que estiguen en hospitals”, assevera.

“Els empleats de les residències estaven dedicats matí, vesprada i nit a cuidar als majors i les famílies estaven molt dolgudes per la falta de comunicació, però això era secundari, ja que es tractava de salvar vides. I si tot això serveix per a prendre mesures pel que puga passar i perquè es facen protocols, almenys haurà servit d'alguna cosa”, afig.

Al seu judici, “un possible rebrot no ens pot agafar desprevinguts. Cal tindre suficient personal i material per a poder fer front a una altra pandèmia sense tants morts ni afectats”, reclama. Segons les últimes dades aportades per la conselleria, a data d'ahir hi havia casos positius en 58 centres de persones majors. Set d'ells són de Castelló, 16 d'Alacant i 35 de la província de València. I en aquests moments es troben sota vigilància activa de control sanitari 28 residències en la Comunitat Valenciana.

En xifres

58 centres de persones majors de la Comunitat Valenciana tenen hui dia algun cas actiu de coronavirus.

28 residències valencianes romanen sota vigilància activa de Sanitat.

0 nous positius es van detectar ahir en els centres de persones majors. No va haver-hi contagis de residents ni del personal que treballa en ells.

35 de les residències amb algun cas positiu es troben a la província de València, la més afectada, segons les dades de la Conselleria de Sanitat.