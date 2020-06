Aitor Trigos, de presentador de moda y ganar muchos millones en televisión a buscar trabajo "de lo que sea"

Reportero, redactor e incluso presentador. Aitor Trigos vivió su época dorada en la televisión hace no muchos años. Los suficientes para que parezcan otra vida.

De ser una de las caras más reconocibles de Cuatro gracias a colaborar en Las mañanas de Cuatro junto a Concha García Campoy -también lo hizo junto a María Teresa Campos- y presentar también el programa Amor en la red en Antena 3, donde firmó "contratos millonarios", como él mismo reconoció, pasó al más absoluto anonimato.

Pero eso quedó atrás. Porque, tras un par de años de éxito en televisión, el vallisoletano entró en una espiral de despilfarro que le llevó a la ruina y a dilapidar más de 2 millones de euros. Además, desapareció de la pequeña pantalla de la noche a la mañana. Y no ha vuelto.

El equipo de 'Las mañanas de Cuatro'. MEDIASET

Trigos contó su drama hace tres años en Sábado Deluxe, donde indicó que tocó fondo, huyó a Panamá para evitar las deudas que tenía en España y también ejerció la prostitución.

"Gracias al coronavirus pasé de tener que hacerme indefinido como mozo de almacén al paro"

Han pasado los años y la cosa no ha mejorado. Además, no ha podido volver al medio que le dio la fama. Y eso que lo ha intentado, como opositar a presentador de First dates o negociar su participación en Supervivientes.

Sin embargo, la vida lo ha llevado por otros derroteros y ahora la pandemia del coronavirus ha intensificado su particular drama. Hace unos días, Trigos pidió desesperadamente ayuda por las redes sociales. "Gracias al coronavirus pasé de tener que hacerme indefinido como mozo de almacén al paro, sigo buscando, así que si alguien puede ofrecerme un trabajo de lo que sea... Pues aquí estoy disponible... ¡Claro! Si es de lo mío en tv, (reportero, redactor etc.) ¡pues mejor!", escribía en una petición desesperada a sus seguidores, que destacan lo buen profesional que es y se lamentan de que no esté trabajando en lo que le gusta, la comunicación.