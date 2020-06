El rapero Ayax insulta a Hugo y Eva, de 'OT', por versionar uno de sus temas: "Inútiles, no manchéis nuestra música"

Esta surrealista edición de OT no podía cerrarse sin una nueva polémica. Esta, al menos, no tiene nada que ver con lo que hayan hecho o dicho los concursantes del talent musical de La 1. O sí, pero solo de manera indirecta.

El rapero Ayax se ha mostrado muy molesto en las redes sociales, donde ha estallado contra Hugo y Eva después de que estos versionaran el tema que canta junto a Prok, Reproches.

El artista no se ha cortado y, a través de sus stories, ha atacado a los triunfitos, a los que incluso llega a insultar.

"No me paséis más a los dos inútiles de OT porque cada vez que me los pasáis estoy más cerca de pedir que los demanden. ¡No manchéis nuestra música con vuestras pasteladas! Qué asco", aseguró Ayax, para sorpresa de todos sus fans y seguidores en general en las redes sociales.

En general, la mayoría no entiende este ataque hacia los jóvenes, ya que, según ello, han hecho esta versión sin ánimo de molestar y con la única intención de hacerse un hueco en la música.

