El emotivo recuerdo de Motos a Pau Donés: "El recuerdo de su mágica forma de ser se quedará con nosotros siempre"

Pablo Motos quiso sumarse al homenaje que están rindiendo multitud de personas a Pau Donés, que falleció este martes a los 43 años a causa del cáncer que sufría, y le dedicó El hormiguero del día al cantante.

"Hoy quiero empezar hablando de un amigo porque, como sabéis, se ha muerto Pau Donés, y quería contaros algo". Así comenzó el presentador el programa, donde continuó diciendo que "estuve hablando con él el jueves pasado".

Recordó que "nos conocimos en el programa y cuando se acabó la entrevista estaba muy contento y me dijo que cómo era posible que no nos hubiéramos conocido antes, tenemos que hacer surf, te voy a invitar a esquiar...".

Motos señaló que "a partir de ahí iniciamos una relación porque Pau era una persona adorable, desprendía a la vez optimismo y ternura y, sobre todo, era muy conmovedor hablar con él porque te dabas cuenta de que la enfermedad le afectaba al cuerpo, pero no al alma".

"Te demostraba de una forma muy sencilla que, aunque tengas un problema grave se puede ser feliz, tienes una vida difícil, pero dentro de esa dificultad se puede ser feliz. Y él lo era y mucho", afirmó el presentador.

Pablo Motos, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

También destacó como el artista le había comentado sus deseos antes de irse: "A principios de enero me llamó una mañana y me dijo: Pablo lo mío se ha puesto feo. Ya sabes que te dije que me quería retirar para dedicarle un poco de tiempo a mi hija, pero voy a tener que adelantar todo porque quiero hacer un disco antes de irme".

"Me gustaría hacer una entrevista en un sitio que se escuchase bien, sin dramas ni nada, y me encantaría que me la hicieses tú. Yo le dije que por supuesto que sí, que contase conmigo para lo que quisiese y así quedamos", señaló.

Motos continuó diciendo que "lo siguiente que vi fue su videoclip, donde se le veía delgado y entonces le llamé. Y voy a intentar contaros la llamada palabra por palabra para transmitiros la esencia del momento porque creo que es chulo".

Una entrevista que no se pudo hacer

"Después de los saludos me dice: Bueno, ya sabes cómo estoy, ¿no? Y yo le contesté que le llamaba porque como me había dicho que quería hacer una entrevista no sé si le apetecía o si prefería dejarlo", recordó Motos.

La respuesta de Donés fue: "Pablo es que estoy ya en la fase final. Yo quería hacer una entrevista contigo para darle a la gente esperanza y para decirles que no pasa nada, que el final también hay que tomárselo con tranquilidad, pero ya no tengo energía. El otro día hice una cosita con Évole y casi no podía".

Motos le contestó que lo entendía, a lo que el cantante le respondió fue que "te lo superagradezco. Ahora, lo único que me apetece es sentarme aquí en mi casa y mirar por la ventana porque tengo unas vistas de puta madre. La vida es un regalo Pablo".

"Hoy se ha ido Pau Donés, pero el recuerdo de su mágica forma de ser se quedará con nosotros siempre. El programa de hoy va por ti Pau", concluyó el presentador.