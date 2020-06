Cs rebaja la tensión por las residencias y pide a Díaz Ayuso que "defienda" a todos los consejeros por igual

El protocolo que restringía la atención en hospitales a personas con Covid-19procedentes de residencias de ancianos sigue en el centro del debate político en la Comunidad de Madrid. Este martes, sin embargo, las diferencias entre PP y Cs, socios de gobierno de la Puerta del Sol, no fueron tan evidentes como en jornadas anteriores.

Muy al contrario, desde Cs apostaron por rebajar la tensión con el PP, un termómetro que no había parado de subir desde la semana pasada y que ha desatado los rumores de una convocatoria de elecciones anticipadas o de una moción de censura.

La mano tendida de los naranjas tomó forma en el respaldo con luz y taquígrafos del vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio Aguado, al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (PP), quien desde el viernes mantiene un público desencuentro con el responsable de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Cs).

"El consejero de Sanidad está haciendo una gran gestión. Se está dejando la piel, junto con el resto de consejeros, ante una epidemia que no veía con manual de instrucciones", afirmó este martes Aguado en una entrevista. "(Ruiz Escudero) ha estado al frente mañana, tarde y noche junto con todo su equipo y solo tengo palabras de agradecimiento hacia él. Evidentemente, le apoyo y le respaldo", agregó.

"No es momento de reprobaciones, es momento de estar unidos", señaló por su parte el portavoz de Cs en la Asamblea, César Zafra, quien a la vez dejó un recado para Isabel Díaz Ayuso. "Me gustaría pedir que la presidenta defienda de la misma forma a todos sus consejeros sin importar que sean de su partido o no", lanzó.

Menos amable fue la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, que opinó que Alberto Reyero era "el máximo responsable" del "desastre" de las residencias y que Ruiz Escudero tuvo que entrar "a resolver el problema". "A quien hay que reprobar es a Reyero por su grandísima irresponsabilidad", señaló Monasterio, quien también instó a Díaz Ayuso "a tomar las riendas" y exigir las dimisiones de ambos consejeros "si hubiera razones".

Por su parte, los portavoces de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos siguieron insistiendo en la reprobación de Ruiz Escudero por su gestión. Los socialistas, además, apostaron por acelerar la puesta en marcha de la comisión de investigación de las residencias en la Asamblea. También volvió a reiterar sus críticas al Gobierno madrileño el vicepresidente Pablo Iglesias, que tildó de "escándalo" lo sucedido en Madrid e insistió en que la situación creada con el protocolo que impedía derivaciones podría acabar teniendo "consecuencias legales".

Sobre la posibilidad de que el Gobierno madrileño lleve a los tribunales las declaraciones que hizo el pasado lunes, como deslizó la presidenta Isabel Díaz Ayuso, el también ministro de Asuntos Sociales hizo referencia a que fue el consejero Reyero quien aseguró que la orden era "inmoral" y "eventualmente ilegal".