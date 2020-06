Una enfermera denuncia que fue rechazada en un centro de depilación por su contacto con sospechosos de COVID

Una enfermera de Zaragoza ha denunciado en las redes sociales que fue rechazada en un centro de depilación láser después de admitir en un cuestionario previo que había estado en contacto con personas que podían padecer COVID-19.

La mujer, que responde a las iniciales P. T. y prefiere no dar su nombre completo, explica que tuvo que rellenar un cuestionario antes de someterse a la sesión de depilación, recoge Heraldo. En el test, le preguntaban si había si padecido la COVID-19, si presentaba síntomas de la infección, si había tenido contacto con algún enfermo o si albergaba sospechabas de ello. Decidió responder honestamente: no a las dos primeras y sí a las dos últimas.

A tenor de estas respuestas, el centro la rechazó como clienta, a no ser que guardara una cuarentena de dos semanas o presentara un test negativo, algo que descartó. Ante esta situación, la enfermera trató de hacer ver a la empresa que no suponía un riesgo mayor que otras personas, pero no quisieron atenderla.

En ese momento, solicitó la devolución del dinero del servicio: 200 euros en bonos que había adquirido antes de la emergencia sanitaria. La sugerencia del centro fue la misma: que presentara un test negativo.

El centro niega haberla rechazado

El Centro Único donde la mujer acudió a depilarse argumenta que sus establecimientos se rigen por las recomendaciones para el sector sanitario, pues parte de su personal lo es. En este sentido, el Colegio de Médicos de Madrid recomendó antes del estado de alarma que, cuando alguien respondiese el cuestionario como lo hizo la afectada, "se retrasase la consulta 14 días".

Asimismo, el centro niega que pretendan excluir específicamente a los sanitarios, a los que aseguran estar "superagradecidos", y defienden que la enfermera no fue "rechazada", pues se le dio la oportunidad de ser atendida en otra ocasión, cuenta el periódico aragonés.

Devolución del dinero

En cuanto a la devolución del dinero, la Unión de Consumidores de Aragón estima que "la causa para reembolsarlo existe", ya que es "muy difícil" que la cliente pueda cumplir con los requisitos exigidos a medio plazo.

Por su parte, el Colegio de Enfermería considera que cada empresa puede ejercer su derecho de admisión, siempre que no conculque las leyes de consumo y no haga demandas de carácter médico que no son de su competencia.