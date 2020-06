Coronavirus.- Mercadona posa fi a la jornada laboral de quatre dies i recupera les 40 hores setmanals

Des de l'1 de juny, la plantilla de tota la cadena de supermercats ha tornat a exercir la seua jornada habitual. La mesura coincideix en el temps amb una nova ampliació de l'horari d'obertura d'establiments, una hora més, de 9.00 a 21.00 hores.

I és que amb la pandèmia, la companyia que presideix Juan Roig s'ha anat adaptant a l'evolució de la malaltia implantant mesures de seguretat i higiene en tots els seus supermercats, a més d'apostar per reduir de forma "temporal" tant l'horari d'obertura com la jornada dels seus treballadors.

Amb l'avanç de la desescalada, Mercadona ha tornat a ampliar l'horari als clients gradualment. L'obertura, que va arribar a baixar fins a les 19.00 hores de la vesprada, està ja en les 21.00 hores i es preveu que arribar a les 21.30 hores d'habituals conforme evolucione la crisi sanitària.

Quant a la jornada laboral, el passat 4 de maig, la cadena va instaurar com a mesura excepcional un sistema de treball 4+3 que ara dona per conclòs. La mesura contemplava torns rotatius on aproximadament dos terços de la plantilla d'una botiga treballava mentre l'altre terç restant descansava.

S'havien establit grups de treball que lliuraven 2 dies consecutius, més el diumenge, sent rotatius totes les setmanes. La rotació de setmanes feia que es lliure cada tres setmanes cinc dies seguits.

Cada dia de treball es realitzaven 9 hores diàries, 36 de mitjana a la setmana i les restants anaven a càrrec de l'empresa. El dia anterior i posterior a un festiu, en cas que fora necessari, es podran planificar 10 hores. En cap cas es podia fer borsa d'hores.

Els horaris seran de matí i vesprada, com a guia, de 06.00 a 15.30 en torn de matí (amb 30 minuts de descans) i de 10.00 a 19.30 en torn de vesprada (amb una hora de descans), podent patir modificacions d'una botiga a una altra.