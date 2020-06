Coronavirus.- La Comunitat Valenciana registra dos defuncions, 10 nous positius i 113 altes

Segons ha indicat la Conselleria, des de l'última actualització s'han registrat 113 noves altes, per la qual cosa el percentatge respecte al nombre de casos positius és ja del 77,2%. Les altes a pacients amb coronavirus a la Comunitat Valenciana ascendeixen ja a 13.105.

Per províncies: 1.572 en la província de Castelló, 4.601 en la d'Alacant i 6.927 en la de València, a les quals cal sumar altres 5 corresponents a desplaçats.

El nombre de persones ingressades per coronavirus en els hospitals valencians, per la seua banda, ha descendit un 10% en les últimes 24 hores, i se situa en aquests moments en 137 persones: 10 en la província de Castelló, d'ells 3 en la UCI; 50 en la província d'Alacant, d'ells 9 en la UCI; i 77 en la província de València, d'ells 5 en la UCI.

Pel que fa a casos positius nous, des de l'actualització d'aquest dilluns s'han detectat 10 casos a través de PCR que eleven a 11.342 el total de positius des que va començar la pandèmia. Per províncies: 0 a Castelló (1.583 en total); 1 en la província d'Alacant (3.936 en total); i 9 en la província de València (5.818 en total). Cal sumar també 5 no assignats de dies anteriors.

En aquests moments, queden actius 2.424 casos, un 14,2% de tots els casos detectats des de l'inici de la pandèmia.

D'altra banda, el nombre d'altes de professionals sanitaris és de 2.239 i el nombre total de positius en professionals en aquests moments és de 506.

DOS NOVES DEFUNCIONS

S'han notificat dos noves defuncions per coronavirus, per la qual cosa el total ascendeix a 1.450 persones. Per províncies: 222 en la província de Castelló, 507 en la d'Alacant i 721 en la província de València.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus han sigut 368.529 de les quals 258.512 han sigut a través de PCR i 110.017 a través de test ràpid.

58 RESIDÈNCIES AMB CASOS POSITIUS

A dia de hui hi ha algun cas positiu en 58 centres (7 en la província de Castelló, 16 en la d'Alacant i 35 en la província de València). No obstant açò, en les últimes 24 hores no s'ha registrat cap positiu nou en aquests centres.

En aquests moments, es troben amb vigilància activa de control sanitari 28 residències a la Comunitat Valenciana: 8 en la província de Castelló, 7 en la província d'Alacant i 13 en la província de València.