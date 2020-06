La Diputación de Segovia acuerda compensar las horas de trabajo durante la crisis sanitaria

El equipo de Gobierno de la Diputación ha querido "reconocer el trabajo desarrollado durante estos meses de incertidumbre e incluso riesgo sanitario", como ha apuntado el diputado de Recursos Humanos y Gobierno Interior, Jaime Pérez.

Para ello, y fruto del acuerdo alcanzado, la Diputación concederá a los empleados que han prestado servicio de forma presencial entre el 17 de marzo y el 4 de mayo de 2020 un total de seis días de libre disposición para quienes lo han hecho en las residencias, y de cinco días, tanto para los restantes empleados como para los miembros de la Comisión de Seguimiento del COVID-19. Estos días podrán ser disfrutados hasta el 30 de septiembre de 2021.

Por otro lado, en relación a los empleados de la Administración que no prestaron servicios ni de manera presencial ni mediante teletrabajo, con motivo de la reorganización estructural para hacer frente a la crisis sanitaria, el acuerdo alcanzado reconoce que estos días se considerarán tiempo de trabajo efectivo en su totalidad, no siendo descontados de las vacaciones ni de los días de libre disposición.

"Hubo decisiones que tuvimos que tomar para proteger la salud de nuestros trabajadores y mantener los servicios esenciales en funcionamiento, fruto de una improvisación obligada por la proliferación constante de normas jurídicas superiores -y que en muchas ocasiones eran enmendadas por otras posteriores-, que obligaron a las diferentes Administraciones Públicas a interpretarlas", según ha reconocido Pérez.

Del mismo modo, y atendiendo a la situación de permiso obligatorio recuperable mediante bolsa de horas -según lo marcado por el decreto del Gobierno de España a partir de la prórroga del Estado de Alarma-, en la que desde el 30 de marzo ha permanecido parte del personal, que no ha prestado servicios ni de manera presencial ni mediante teletrabajo, la negociación alcanzada establece que estos empleados deberán recuperar únicamente el 65 por ciento de los días.

Tal recuperación podrán llevarla a cabo hasta el 31 de diciembre, bien mediante exceso de horario, bien con cargo a días de libre disposición y vacaciones o bien con cargo a horas extraordinarias ya realizadas con anterioridad que no hubieran sido aún recompensadas.

No obstante, según lo pactado, esta medida no se aplicará a aquellos trabajadores que hayan prestado servicios en otras dependencias o puestos de trabajo diferentes a las habituales, quienes no deberán recuperar ningún día del permiso, viendo así también recompensado su compromiso con la institución.