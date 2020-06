Podem ja té llistes definitives per a la seua Assemblea: Davó, Lima i Navarro s'enfronten per a liderar el partit

Segons el calendari del partit per als processos assemblearis autonòmics, després de la publicació de les llistes definitives aquest dimarts arranca la campanya electoral, que es perllongarà fins al dia 17. Les votacions telemàtiques tindran lloc del 12 al 17 i el 19 de juny es proclamaran els resultats.

Podem renovarà així els seus òrgans de direcció i també es votaran els documents (polític, organitzatiu i de feminismes) presentats per cadascun dels equips aspirants. En els últims temps el partit ha estat dirigit per una gestora després de la dimissió de l'ex-secretari general, Antonio Estañ, el passat mes d'octubre. De fet, el procés assembleari estava previst per al passat mes d'octubre i va ser ajornat per la convocatòria d'eleccions el 10N, mentre que aquest mateix any ha sigut també posposat per la pandèmia de Covid-19.

La primera figura de rellevància del partit a postular-se públicament va ser l'exsenadora i actual diputada autonòmica Pilar Lima el passat mes de febrer. La seua companya en el grup parlamentari i portaveu del mateix, Naiara Davó, ho va fer a mitjan maig. Malgrat les reunions mantingudes entre les dos, no s'ha produït la integració en una única llista.

L'equip que lidera la síndica Davó defèn que Podem "va nàixer per a governar i transformar la vida de la gent" i és una "ferramenta d'apoderament popular", i afig que "és el moment de passar pàgina de la vella etapa d'enfrontaments interns i obrir una nova etapa d'estabilitat i unitat".

De fet, sosté que la seua proposta "és la que aposta per la unitat del partit per a reforçar el paper en els governs" anant "tots a l'una" i destaca la seua pluralitat, en estar composta per "la majoria del grup parlamentari, un terç de regidors, militants reconeguts i membres del Botànic".

"La crisi de la Covid-19 ha posat a prova la nostra organització. La unitat que hem demostrat per a fer-li front a aquesta pandèmia és la unitat que necessitem per a encarar amb garanties l'etapa de reconstrucció del País Valencià", indiquen, i Governar Unides "és l'aposta per la unitat, fortalesa i poder popular".

Formen part de la seua candidatura al Consell Ciutadà Valencià els diputats autonòmics Ferran Martínez, Beatriu Gascó i Irene Gómez.

Per la seua banda, la candidatura que lidera Lima es postula per a aconseguir "un partit fort que siga capaç de donar suport als nostres representants però també marcar el camí amb les reivindicacions dels moviments socials".

"Amb una militància protagonista, perquè com a activista veig necessari construir un partit fort de baix a dalt, on cada militant siga un agent polític del canvi, on cada cercle intervinga i faça pedagogia política en cada poble i barri", assenyala.

En la seua llista al Consell Ciutadà Valencià integra, entre uns altres, Lidia Montero (qui en el seu moment va anunciar la seua pròpia candidatura), així com a l'actual directora general per a la Igualtat de Tracte i Diversitat Ètnic Racial en el Govern d'Espanya, Rita Bosaho; i el també exdiputat en el Congrés Héctor Illueca.

Per la seua banda, l'equip de Navarro es presenta afirmant que Podem "ha d'estar al capdavant, ha d'estirar al màxim les institucions valencianes per a protegir a la ciutadania davant la crisi econòmica que està provocant la Covid-19".

També aposta per "dotar als cercles municipals de formació i capacitat d'intervenció en un context d'agitació social i de necessitat de mobilització per a defendre, dels atacs insolidaris de la dreta, les mesures dels diferents governs progressistes i exigir-los polítiques més valentes".

El castellonenc inclou en la seua llista al Consell Ciutadà Valencià entre uns altres, l'ex-diputada nacional, ex-directora general de la Generalitat i ex-secretària d'Acció Institucional de Podem, Ángela Ballester, i l'antic secretari de Municipalisme, Jaume Monfort. Tots dos van ser dos membres destacats de l'última Executiva del partit durant el mandat d'Estañ i van formar part de l'equip de negociació d'Unides Podem en la firma del Botànic II.

A més d'aquestes tres llistes, hi ha 32 persones que integren la denominada 'llista blanca', amb les candidatures independents que opten a un lloc en el Consell Ciutadà Valencià.