Nueva estafa vinculada a la COVID-19: "Hemos recibido denuncias de sus vecinos que dicen que no usa mascarilla"

Apenas unas horas han tardado los especialistas del timo en crear una nueva estafa relacionada con las multas por no utilizar mascarilla. La sanción por no emplear este dispositivo de protección, de hasta 100 euros, está incluida en el real decreto-ley que ha aprobado el Consejo de Ministros este martes para regular la 'nueva normalidad', que no terminará hasta que el Gobierno dé por concluida la crisis sanitaria. Los ciberdelincuentes no han tardado en aprovecharse.

La estafa consiste en un correo electrónico en el que los timadores se hacen pasar por el Ministerio de Sanidad e informan al destinatario y supuesto infractor de que ha sido denunciado por sus vecinos por no emplear la mascarilla. El mensaje incluye un enlace para, presuntamente, descargar la notificación de la sanción.

"Hemos recibido varias denuncias de sus vecinos que indican que usted no cumple con las normas vigentes del uso de cubrebocas obligatorio hasta que finalize el estado de alarma por coronavirus", dice el correo (falta de ortografía incluida).

El Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil ha advertido de este nuevo bulo en su cuenta de Twitter y ha instado a los internautas a no hacer "ni caso" a estos mensajes y no seguir enlaces ni descargar archivos adjuntos en correos procedentes de contactos desconocidos.

"El COVID-19 es un asunto muy serio. Que el cibercrimen intente engañarte diciendo que tus vecinos te han 'delatado' por no llevar mascarilla es de chiste. Ni caso: No sigas enlaces incluidos en correos de contactos desconocidos. No descargues adjuntos de remitentes sospechosos", han publicado.

El #COVID19 es un asunto muy serio. Que el #cibercrimen intente engañarte diciendo que tus vecinos te han “delatado” por no llevar mascarilla, es de chiste. #NiCaso:

NO sigas enlaces incluidos en correos de contactos desconocidos

NO descargues adjuntos de remitentes sospechosos pic.twitter.com/ir2S3nwKlk — GDT Guardia Civil (@GDTGuardiaCivil) June 9, 2020

Algunos usuarios de las redes sociales que han recibido este correo no han dudado en compartirlo, en mensajes donde explican que se les insta a pagar con tarjeta. Estos enlaces en timos de este tipo suelen permitir a los estafadores hacerse con los datos del usuario, claves, entre ellas las bancarias.