Mañueco llama a los grupos al Pacto por la reconstrucción sin "reservas mentales" ni "titubeos" ideológicos

Fernández Mañueco ha respondido de este modo a sendas preguntas sobre la gestión del coronavirus en al Comunidad formuladas ante el Pleno de las Cortes por el portavoz del PSOE, Luis Tudanca, y el del grupo Mixto, Pablo Fernández (Podemos), quienes han hecho gala de haber llevado a efecto una "oposición responsable".

En su primera intervención ante el Pleno en respuesta a Tudanca, el presidente de la Junta ha defendido que desde el Gobierno regional durante el Estado de Alarma se ha gestionado cada momento con "intensidad" y de la "mejor manera" posible, desde el conocimiento puntual de cada hecho y con la salud de las personas "como prioridad", sin ser "incompatible" con pelear "de manera más intensa" por la economía de Castilla y León "sin dejar a nadie atrás".

De este modo, Fernández Mañueco ha destacado también como "algo imprescindible" la transparencia en la información para "lo que Castilla y León ha sido ejemplo para toda España".

El presidente ha defendido que la "prudencia y la moderación" han sido la base de su forma de actuar ante esta crisis.

"La Junta está formada por un gobierno cohesionado y cuenta con una mayoría sólida en estas Cortes, no obstante queremos buscar un acuerdo más amplio para el futuro, con ustedes, con las fuerzas políticas", ha defendido Fernández Mañueco en torno al Pacto por la reconstrucción sobre el que "hay que tener altura de miras".

"Somos leales con el Gobierno de España, lo que no quiere decir que seamos sumisos, exigentes y reivindicativos para reclamar lo justo para Castsilla y León", ha defendido el presidente de la Junta, quien ha insistido en que "nada ni nadie" le va distraer del objetivo de impulsar el desarrollo de Castilla y León desde "el trabajo, el diálogo y la unidad".

"Es la hora de sumar, sin reservas mentales y titubeos ideológicos", ha insistido el presidente, quien ha pedido un acuerdo de "futuro" que impulse la recuperación de Castilla y León. "Se lo merece nuestra tierra y la gente, estemos a la altura de las expectativas creadas", ha destacado.

El presidente ha respondido de este modo a Tudanca ha relatado lo ocurrido en la Junta en los últimos 15 días en los que se ha vivido "una crisis de Gobierno" con la dimisión del consejero de Empleo Germán Barrios, la Fiscalía "ha abierto una investigación" sobre la gestión de las residencias durante la crisis del coronavirus, "el presidente del Colegio de Médicos se ha "querellado" contra el vicepresidente de la Junta", se ha reabierto la causa sobre "la financiación ilegal del PP en Salamanca" y han anunciado "el cierre de consultorios médicos hasta octubre".

En su intervención, Tudanca ha afeado también que en pleno luto oficial se presentaran mociones de censura en Guardo (Palencia) y Peñafiel (Valladolid) y que se hicera una "fiesta" en la toma de posesión de la nueva consejera de Empleo, Ana Carlota Amigo, "incumpliendo" el Estado de Alarma, a lo que ha sumado los datos sobre la caída de la población que demuestra que las políticas de la Junta "no han funcionado".

"Todo esto lo han hecho ustedes solitos y han conseguido que en tres meses no llegue ni un solo euro de ayudas a un ciudadano de Castilla y León por parte de la Junta", ha señalado el líder socialista, quien ha considerado que la "estabilidad" y la "seguridad" en Castilla y León la ofrece la oposición.

"Hemos demostrado empatía en momentos de enorme dificultad, hemos sido responsables, no por ustedes sino a pesar de ustedes, lo vamos a seguir siendo por Castilla y León a pesar de que ustedes ataquen al Gobierno para tapar su propia incompetencia", ha señalado, al tiempo que ha defendido que el Ejecutivo central, por contra, ha pagado Ertes y "miles" de prestaciones a autónomos, ha repartido fondos adicionales a la violencia de género, ha aplazado impuesto y ha repartido "más dinero" que ningún otro Gobierno entre las comunidades autónomas.

"No estaría mal que ustedes empezaran a hacer algo, nosotros somos responsables pero no corresponsables de sus desmanes", ha concluido Tudanca.

A las críticas de Luis Tudanca se han sumado las del portavoz del Grupo Mixto, Pablo Fernández (Unidas Podemos), quien ha sido directo al acusar al presidente de "mentir", ya que, a su juicio, desde la Junta no se está trabajando en el Pacto por la Reconstrucción. "No está a la altura del cargo que representa, ser presidente le queda grande, tiene un deplorable nivel parlamentario, es pura fachada, no está capacitado", ha criticado Fernández.

Asimismo, el secretario autonómico de Unidad Podemos ha asegurado que Fernández Mañueco "se ha operado de la vista pero su ceguera política es irreversible", tras lo que ha defendido la necesidad de reforzar los servicios públicos como, según ha señalado, se ha demostrado durante la pandemia.

Además, Pablo Fernández ha culpado directamente a la Junta se ser "responsable" de la "dantesta" situación que se ha vivido en las residencias de mayores. "La ultraderecha de VOX, los golpistas de tertulias y ustedes echan la culpa al Gobierno central cuando es su exclusiva responsabilidad, hay que ser bellaco", ha concluido.

Tras esta intervención, el presidente de la Junta ha defendido que el Ejecutivo regional se ha "volcado" en la lucha contra la pandemia. "Nos hemos dejado la piel por la vida de la gente", tras lo que ha insistido, igual que la consejera de Sanidad, Verónica Casado, y el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, que volvería a gestionar las residencias del mismo modo "una y mil veces" porque lo que se hizo fue "penar en los mayores de esta tierra".

"Castilla y León no necesita profetas del desastre ni inquisidores que nos fustigan con su látigo", ha insistido el presidente, quien ha reiterado la necesidad de ir todos "juntos" para defender los intereses de la Comunidad pese a la "desigualdad" de trato demostrada por el Ejecutivo central con la gestión del Ingreso Mínimo Vital.

Tras tildar a Fernández de ser "un Pablo Iglesias en pequeñito" le ha pedido que se sume al Pacto de Reconstrucción. "Si no quiere colaborar al menos no entorpezca, está aquí por Castilla y León y no para representar a su partido", ha concluido.