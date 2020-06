Cristian Suescun se opera los pómulos tras 'Supervivientes 2020' y muestra el resultado

Cristian Suescun, exconcursante de Supervivientes 2020, ha decidido pasar por el quirófano para realizarse una bichectomía, tal y como ha explicado a través de una publicación en Instagram, donde se muestra de lo más satisfecho.

El hermano de Sofía Suescun ha enseñado los detalles de su intervención, que consiste en extraer las bola de bichat, una grasa acumulada en los extremos de la mandíbula, para marcar los pómulos.

"Me voy a quitar las bolas de bichat, que son unas bolsitas de grasa y no tienen ninguna función. A ver cómo me dejan", explica el joven de 33 años en su último vídeo, donde aplaude el trabajo de la clínica, que ha compartido en su perfil oficial el antes y el después del televisivo.

Sin embargo, Suescun tendrá que esperar alrededor de 20 días para apreciar el resultado final, periodo en el que debe cumplir una dieta especial para evitar infecciones y hematomas.

El joven se prepara para empezar a concursar junto a su madre, Maite Galdeano, en el nuevo reality que se estrenará en Telecinco este jueves, La casa fuerte.